رياضة | عاجل.. إحالة محمد النني إلى مجلس التأديب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إحالة محمد النني إلى مجلس التأديب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إحالة الدولي المصري محمد النني لاعب وسط فريق بشكتاش إلى لجنة تأديب، اليوم الأربعاء، بسبب طرده في أول مباراة خاضها بقميص فريقه، أمام غازي عنتاب سبور، بالدوري المحلي.

واستند الاتحاد التركي إلى المادة رقم 43 من لائحة العقوبات في المسابقة وتمت إحالة النني إلى مجلس تأديب، لقيامه بسلوك "غير رياضي"، وفقًا لموقع "haberler" التركي.

وعوقب محمد النني ولاعب غازي عنتاب، أولارينواجو كايودي بالطرد بسبب الاعتداء على بعضهما البعض، في الدقيقة 76.

يذكر أن النني انتقل هذا الصيف من آرسنال إلى بشكتاش، لموسم واحد على سبيل الإعارة.

ويغيب المصري بعد هذا الطرد عن مباراتي باشاك شهير وطرابزون سبور، في الجولتين الخامسة والسادسة للدوري التركي.

عقوبات محمد النني المنتظرة