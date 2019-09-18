رياضة | رينيه فايلر يضع خطة تأمين دفاع الأهلي في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يضع خطة تأمين دفاع الأهلي في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعكف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ على تجهيز لاعبيه ووضع خطة مواجهة الزمالك؛ بمسابقة كأس السوبر المصري.

ومنح فايلر عدد من اللاعبين بعض التعليمات الخاصة؛ على رأسهم الثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم مدافعي الفريق؛ خاصة أنهم سيكونوا ضمن التشكيل الرئيسي للفريق خلال المباراة.

ويعاني دفاع الأهلي قبل مواجهة السوبر من غياب أيمن أشرف للإيقاف بعد طرده في مباراة بيراميدز بكأس مصر ورامي ربيعة العائد من الإصابة في العضلة الخلفية وسعد سمير الذي ينهي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الخميس في برج العرب بالإسكندرية، حيث يتدرب الفريق مرة واحدة على الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك بعد غد.

وطلب رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي أمرين من نجومه فريقه قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد سامي قمصان مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي للموقع الرسمي أن رينيه فايلر طلب من اللاعبين غلق الملف الإفريقي بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح قمصان أن رينيه فايلر طلب التركيز الشديد قبل المواجهة المقبلة أمام الزمالك على كأس السوبر المصري.

الأهلي والإجهاد قبل السوبر

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اعترف سامي قمصان مدرب الأهلي بصعوبة مباراة الزمالك في بطولة السوبر المحلي خاصة أنها تحظى بأهمية كبيرة للفريقين مشيرًا إلى أن فريقه تكلف رحلة طيران شاقة في طريق العودة من غينيا الاستوائية.

وأكد قمصان أن الفوز على كانو سبورت ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يمثل دفعه معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في لقاء السوبر، ولكن تبقى مباريات القمة لها حسابات خاصة بصرف النظر عن كل شيء وتاريخ مباريات الفريقين يشهد بذلك .

وأشار إلى أن الأهلي واصل التدريبات بدون راحة رغم رحلة الطيران الشاقة من غينيا الاستوائية للقاهرة, بعد قرار رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمواصلة التدريبات على الفور نظرا لضيق الوقت وأهمية المباراة المقبلة.

وقال قمصان إن هناك حالة من التركيز الشديد في الجهاز الفني واللاعبين والجميع يعلم مدى أهمية المباراة المقبلة خاصة أنها مباراة بطولة والفوز بها يمثل الكثير للفريق في بداية الموسم الجديد.

وعقد الجهاز الفني للأهلي اجتماعصا مع اللاعبين فور انتهاء مباراة كانو سبورت طالبهم فيه بضرورة غلق الملف الإفريقي والتركيز في المواجهة المقبلة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي.

واجتمع رينيه فايلر بجهازه المعاون قبل بداية المران الجماعي أمس الأول وحدد البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الإسكندرية.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت الى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر الإثنين بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة تخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وإثيوبيا.

ويلتقي الأهلي الزمالك مساء بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ بحضور 10 ألاف متفرج ضمن منافسات لقب السوبر المصري.