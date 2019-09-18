رياضة | "كسر النحس".. سالم الدوسري الفائز الأكبر من مباراة الهلال والاتحاد 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كسر النحس".. سالم الدوسري الفائز الأكبر من مباراة الهلال والاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان جناح نادي الهلال ونجم الفريق، سالم الدوسري، في أن يكون الرابح الأكبر من مباراة الهلال والاتحاد في دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا، وذلك بعدما فاز النادي الهلالي على منافسه اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، ليتأهل إلى دور نصف النهائي.

وسجل سالم الدوسري هدف رائع في شباك الاتحاد في مباراة العودة، وذلك بعدما تلقى عرضة رائعة، أودعها الدوسري في الشباك برأسه بطريقة مميزة، ليكون هو الهدف الأول لسالم الدوسري في دوري الأبطال هذا الموسم.

يذكر أن هدف الدوسري في شباك الاتحاد في دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، هو الهدف الأول للاعب في بطولة دوري أبطال آسيا منذ نحو 700 يوم تقريبًا، حيث كان أخر هدف سجله اللاعب في دوري الأبطال، في مرمى استقلال خوزستان الإيراني في إياب دور الـ 16 من نسخة البطولة عام 2017.

وكذلك نجح سالم الدوسري في أن يحقق جائزة رجل المباراة لأول مرة في دوري أبطال آسيا منذ فترة طويلة، لتكون بذلك مباراة الهلال والاتحاد الأخيرة، هي مباراة "فك النحس" بالنسبة لنجم المنتخب السعودي المتألق والمتوهج في هذه الفترة.

الجدير بالذكر، أن فوز الهلال وتأهله على حساب الاتحاد، جعله يضرب موعدًا مع نادي السد القطري في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2019، حيث تأهل السد إلى هذا الدور أيضًا بعدما تغلب على نادي سعودي آخر، وهو نادي النصر بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.