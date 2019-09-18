رياضة | تشكيلة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان المتوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الاربعاء بضيفه فريق نادي ريال مدريد الإسباني وذلك على ملعب إستاد حديقة الأمراء لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب ريال مدريد وباريس سان جيرمان كلاً من جالطة سراي التركي بالإضافة إلى فريق نادي كلوب بروج البلجيكي وعلى الورق تبدو الأمور محسومة للريال والبي إس جي ما لم تحدث أي مفاجأت أخرى ويبقى الصراع على المتصدر والوصيف.

غيابات ريال مدريد عن مباراة باريس سان جيرمان

ويعاني فريق نادي ريال مدريد قبل المباراة من وجود غيابات كثيرة للغاية على النحو التالي :-

الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو " إصابة "

متوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش " إصابة "

متوسط الميدان الاسباني فالفيردي " إصابة "

صانع الألعاب الاسباني فرانشيسكو إيسكو " إصابة "

جناح أيسر الاسباني ماركو أسينسيو " إصابة "

المدافع الإسباني سيرجيو راموس " إيقاف "

المدافع الاسباني ناتشو " إيقاف "

غيابات باريس سان جيرمان عن مباراة ريال مدريد

في الوقت الذي يعاني فيه فريق باريس سان جيرمان هو الآخر من وجود غيابات جاءت على النحو التالي :-

المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني " إصابة "

المدافع الالماني تيلو كيرير " إصابة "

المهاجم البرازيلي كيليان مبابي " إصابة "

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المهاجم الألماني يوليان دراكسلر " إصابة "

المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا " إيقاف "

ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وصل إلى ثلاثة عشر مناسبة بالإضافة إلى أنه يحمل أرقاماً رائعة حينما يواجه أندية فرنسية في البطولات الأوروبية.

وتاريخياً لم يخسر الفريق الملكي خلال المباريات العشرة الأخيرة ضد الأندية الفرنسية حيث فاز في ثمانية مباريات وتعادل في مباراتين وهو السجل المميز الذي يدخل به الفرنسي زين الدين زيدان مباراته ضد أبناء توماس توخيل.

وخلال الأربعة مباريات الماضية للريال ضد الأندية الفرنسية نجح الملكي في تحقيق الفوز بثلاثة مباريات وتعادل في مباراة وحيدة ولم يتذوق الفريق الفرنسي أي فوز وهو ما يصبو إليه اللاعبين في مباراة اليوم حتى لا تمثل المباراة عقده تاريخيه لهم.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

وجاءت تشكيلة نادي ريال مدريد على النحو التالي :-

حراسة المرمى : تيبوا كورتوا

خط الدفاع : كارفخال ، فاران ، ميليتاو ، ميندي.

خط الوسط : كاسيميرو ، خاميس ، كروس.

خط الهجوم : جونيور ، كريم بنزيما ، فاسكيز.

في المقابل سيدخل فريق نادي باريس سان جيرمان المباراة كالآتي

حراسة المرمى : كيلور نافاس

خط الدفاع : توماس مونييه ، تياجو سيلفا ، كورزاوا.

خط الوسط : ماركوس فيراتي ، إدريسا جاي ، أنخيل دي ماريا ، سارابيا ، فرتي.

خط الهجوم : ماورو إيكاردي ، تشوبو موتينج