رياضة | أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشملت أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك: 100 جنيه للدرجة الثالثة و350 جنيهصا للدرجة الأولى خلال اللقاء الذي يقام بحضور 10 آلاف مشجع.

وتصل تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك إلى مقر اتحاد الكرة اليوم بعد انتهاء الطباعة والختم بوزارة الداخلية.

ربيعة يغيب عن السوبر ومحاولات للحاق وليد أزارو

وشارك رامي ربيعة مدافع الأهلي في التدريب الذي أقيم أمس على ملعب التتش وتعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم رامي ربيعة في تدريب الأهلي على ملعب التتش بعد تنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي وتعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية لكنه لن يشارك في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

وأكد الجهاز الطبي انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب وجاهزيته، للتواجد بشكل طبيعي في تدريب الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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وقال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق خضع لجلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق أمس، ويتم تجهيزه لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل.

وأشار الى إن وليد أزارو في تحسن مستمر ويخضع لبرنامج علاجي مكثف، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في الاجندة الدولية مؤخرًا.

وكان الجهاز الفني قد فضل عدم الدفع بوليد أزارو في مباراة كانو سبورت الغيني ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا حفاظا عليه حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية غدا الخميس؛ للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك في السوبر المصري، والمقرر إقامتها يوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب.

وحدد الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، غدا للسفر إلى الاسكندرية، فيما يواصل الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش.