رياضة | خطة تأمين مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة تأمين مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق الكرة المصرية والعربية لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ للمنافسة على لقب بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن يخوض الفريقين المباراة بأجهزة فنية جديدة؛ حيث يدخل الزمالك المباراة بقيادة الصربي ميتشو؛ بينما يلعب الأهلي المباراة بقيادة السويسري رينيه فايلر والذي تولى الخلافة عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.

وحددت اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني؛ بالاتفاق مع الجهات الأمنية لى حضور 10 ألاف متفرج للمباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

وتعقد مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء أشرف الجندي؛ خلال الساعات الماضية؛ عدة جلسات تأمينات مع الجهات المعنية لخروج المباراة بشكل أمن خاصة أن المباراة هي الأكثر شعبية بالوسط العربي والإفريقي.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" الخطة الأمنية لمديرية الإسكندرية قبل وأثناء المباراة من خلال التقرير الآتي:-

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1- اتفقت الجهة الأمنية على عدة محاور رئيسية؛ على أن تشمل عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارات المرور وتأمين الطرق والبحث الجنائي.

2- تكليف شرطة المرافق؛ بمنع الأشخاص من التواجد على الطريق العام ورفع كافة الإشغالات والتي قد تعطل حركة السير إلى ملعب المباراة.

3- إلزام إدارة البحث الجنائي؛ بمنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة على أن يتم فحصه عن طريق هويته الشخصية.

4- تكليف إدارة الحماية المدنية؛ الاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

5- كلفت مديرية الأمن؛ إدارة المرور بتنظيم دوريات متحركة بالطرق المؤدية للملعب؛ مع متابعة الحالة التأمينيية لمكان إقامة الفريقين؛ على أن يتم الإخطار الفوري بأية ملاحظات.