رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم موقف وليد أزارو وربيعة من مباراة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم موقف وليد أزارو وربيعة من مباراة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على حالة مدافعه رامي ربيعة بعد مشاركته في التدريب الذي أقيم أمس على ملعب التتش وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك رامي ربيعة في تدريب الأهلي على ملعب التتش بعد تنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأكد الجهاز الطبي انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب وجاهزيته، للتواجد بشكل طبيعي في تدريب الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وقال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق خضع لجلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق أمس، ويتم تجهيزه لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل.

وأشار الى إن وليد أزارو في تحسن مستمر ويخضع لبرنامج علاجي مكثف، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في الاجندة الدولية مؤخرًا.

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وكان الجهاز الفني قد فضل عدم الدفع بوليد أزارو في مباراة كانو سبورت الغيني ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا حفاظا عليه حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية غدا الخميس؛ للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك في السوبر المصري، والمقرر إقامتها يوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب.

وحدد الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، غدا للسفر إلى الاسكندرية، فيما يواصل الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص رينيه فايلر، على مشاهدة مباريات الزمالك، مع الجهاز المعاون، وعقد جلسات مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية.