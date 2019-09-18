رياضة | تاريخ مواجهات ريال مدريد وسان جيرمان.. الملكي عقدة باريس بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات ريال مدريد وسان جيرمان.. الملكي عقدة باريس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفي تلك المباراة يسعى الريال إلى تحقيق أقصى إستفادة له من أجل المنافسة على صدارة المجموعة الصعبة التي أوقعته فيها القرعة بجانب الفريق الباريسي الذي يطمح هو الآخر لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لإقتناص الثلاثة نقاط.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " أبرز الأرقام التي ستحكم مواجهات الفريقين وتاريخ مواجهتهما سوياً في البطولات المختلفة. • تعتبر مباراة اليوم هي التاسعة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وريال مدريد في مختلف البطولات وكانت المواجهات الأربعة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا موسمي 2015 – 2016 ، 2017 – 2018.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الاربعاء صوب ملعب حديقة الأمراء من أجل مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب حديقة الامراء لحساب مباريات الجولة الاولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



• لم ينجح باريس سان جيرمان في الفوز على الملكي خلال الخمسة مباريات الأخيرة في المسابقات الأوروبية في المقابل نجح المرينجي فريق نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز بثلاثة لقاءات من الأربعة الأخيرة أوروبياً.



• خسر الريال في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ثلاثة مباريات وهي أسوأ سلسلة نتائج يحققها الفريق منذ موسم 2012 – 2013 والذي خسر فيه نفس العدد من اللقاءات مباراتين منهما كانتا في دور المجموعات 2008 – 2009



• لم يخسر فريق نادي باريس سان جيرمان في 21 مباراة لعبها في دور المجموعات حينما يلعب على أرضه وبين جماهيره حيث حقق الفوز في 15 مناسبة وتعادل في ستة لقاءات وكانت الهزيمة الأخيرة له ضد سيسكا موسكو في العام 2004 بنتيجة هدف مقابل ثلاثة.

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• يتوفر فريق نادي باريس سان جيرمان على أفضل خط هجوم في مرحلة دور المجموعات للتشامبيونزليج خلال الموسمين السابقين حيث سجل 25 هدف في 2017-2018 " رقم قياسي تاريخي " و 17 هدف موسم 2018 – 2019 .



• يمتلك فريق نادي ريال مدريد واحد من أفضل الأرقام في البطولة كونه أفضل متوسط من حيث الأهداف المسجله في المباراة الواحدة تاريخياً بدوري الأبطال بمعدل 2.13 هدف في اللقاء الواحد.



• يحتل فريق نادي باريس سان جيرمان المركز الثالث من حيث عدد الأهداف في المباراة الواحدة بمعدل 1.97 هدف فيما يأتي برشلونة في المركز الثاني بمعدل 2.02 هدف.



• لم يعرف فريق نادي ريال مدريد طعم الصيام التهديفي مع مدربه زين الدين زيدان في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث كان الرقم الأقل للملكي هدفاً وحيداً في كل مباراة على الأقل.



• كريم بنزيما المهاجم الفرنسي لريال مدريد ساهم بشكل مباشر في تسجيل تسعة أهداف خلال العشر مباريات الأخيرة في دوري أبطال أوروبا مع الملكي.



• تمكن " بنزيمة" من تسجيل سبعة أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين مع الملكي خلال مشواره في دوري الأبطال.



• كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سجل أربعة عشر هدفاً في دوري أبطال أوروبا.