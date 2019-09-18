رياضة | رسميا.. تأجيل مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تأجيل مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بأنها قد قررت أن يتم تأجيل موعد مباراة ديري الرياض بين الهلال والنصر، وذلك بعدما نجح نادي الهلال السعودي في التأهل إلى دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي، وذلك بعدما تغلب على مواطنه نادي اتحاد جدة في دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية، أن رابطة الدوري، قد قررت إجراء هذه التعديلات بسبب مشاركات الفرق السعودية في المسابقات الآسيوية، وبذلك قد أصبح من المقرر بأن تلعب مباراة الهلال والنصر في الجولة الثامنة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 27 أكتوبر المقبل، في حين ستكون مباراة الهلال والاتفاق في الجولة السادسة من بطولة الدوري وتقام يوم 5 أكتوبر القادم.

يذكر أنه قد أصبح من المقرر بأن تكون مباراة نصف النهائي في دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية بين نادي الهلال، ونادي السد القطري والذي تفوق على النصر في ربع النهائي، وسوف تقام مباراة على أرضية ملعب حمد بن جاسم في الدوحة، وذلك يوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، فيما ستقام مواجهة الإياب فى العاصمة السعودية الرياض يوم 22 أكتوبر.

وأشارت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي، بأنها تحاول قدر الإمكان مساعدة الأندية السعودية في تحقيق نتائج إيجابية وطيبة في المسابقات الآسيوية،وذلك لكون هذه الأندية تحمل لواء الكرة السعودية في الخارج.