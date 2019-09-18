برشلونة مهدد بالحرمان من الجمهوربسبب جريزمان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يتعرض نادي برشلونة الإسباني، لعقوبات غليظة في حال ثبوت خرقه القانون في عملية تعاقده مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، من أتلتيكو مدريد في “الميركاتو” الصيفي الأخير.

صحيفة “آس” الإسبانية ذكرت أن نادي برشلونة حصل على توقيع المهاجم الدولي الفرنسي في شهر يوليو الماضي، وذلك عن طريق كسر الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق أتلتيكو مدريد، والذي كان قد انخفض إلى 120 مليون يورو في شهر يوليو، بينما كان قبلها 200 مليون.

أتلتيكو مدريد يتهم برشلونة بأنه تفاوض مع لاعبه قبل الأول من يوليو بشكل مخالف للوائح والقوانين المعمول بها في إسبانيا، وطالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بفرض عقوبات على النادي الكتالوني، بسبب تفاوضه مع لاعبه بشكل غير قانوني.

تقارير صحفية إسبانية كشفت أن فريق برشلونة مهدد باللعب في “كامب نو” بدون جمهور خلال المرحلة المقبلة، حال قرر قاضي التحقيقات المكلف بالنظر في شكوى أتلتيكو مدريد ضد النادي الكتالوني ذلك.

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الصحيفة أضافت أن القاضي المكلف بملف القضية، يدرس حاليا اقتراحا بإغلاق ملعب “كامب نو” استجابة لشكوى نادي أتلتيكو مدريد، لكنها استبعدت تطبيق هذا المقترح.

وبحسب الصحيفة أيضا فإن برشلونة سيعاقب في حال تورطه في القضية، وفقا للمادتين 88 و126 من لائحة قانون العقوبات والتأديب في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.. حيث تنص المادة 88 على أنه في حال ثبت خرق أحد الأندية للوائح والتعليمات التي تحكم عملية انتقال اللاعبين بين الأندية الإسبانية أو الالتزامات الصادرة عن اتحاد اللعبة تتم معاقبته على النحو الذي تحدده الهيئة التأديبية المختصة.

وستكون العقوبة المقررة هي تغريم برشلونة من 602 يورو إلى 3006 يورو، إلى جانب واحدة أو أكثر من العقوبات الثلاث التالية:

إغلاق كلي أو جزئي لملعب الفريق لثلاث مباريات أو شهرين كحد أقصى.. تعليق نشاط الفريق لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين.. خصم 3 نقاط من رصيد الفريق.

أما المادة 126 من قانون العقوبات واللائحة التأديبية للاتحاد الإسباني، فتنص على تغريم النادي المخالف 602 يورو، إلى جانب تعليق نشاطه شهرين أو إغلاق الملعب أمام الجماهير لمباراة واحدة.