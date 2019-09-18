ابنة ديفيد بيكهام تخطف الأنظار من والدتها في عرض أزياء بلندن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، زوجة النجم الرياضي الشهير ديفيد بيكهام، في عرض أزياء مميز ضمن فعاليات ضمن فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية لندن “London Fashion Week Show ” لعام 2019.

ديفيد بيكهام حضر العرض برفقة أبنائه الأربعة، بروكلين وروميو وكروز، وهاربر، وارتدوا ملابس أنيقة مزينة برسومات الأزهار.

هاربر ابنة فيكتوريا بيكهام خطفت الأضواء بعد التقاطها مجموعة من الصور برفقة والدتها خلال العرض، حيث ارتدت ملابس بسيطة وأنيقة مما جعل عدد كبير من المتابعين يشبوهونها بأنها على درب والدتها في عالم الأزياء والموضة.

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ووفقا لدعوات التي وزعت لحضور العرض، فقد كان الهدف من العرض هو إظهار “دعم صناعة الأزياء في المملكة المتحدة والموهبة الإبداعية وراء ذلك”.

ديفيد بيكهام نشر بعد العرض علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام” صورة جمعته بابنائه.

يشار على أن أسرة فيكتوريا بيكهام، دائما ما تحرص على دعمها ومؤازرتها بحضور عروض الأزياء التي تنظمها، سواء في بريطانيا أو خارجها.