كريستيانو يعد صديقته بالزواج.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أنه وعد صديقته عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز، بالزواج ذات يوم.

اللاعب تعهد بالزواج من جورجينا، التي ترافقه منذ 3 سنوات عندما كان لاعبا في فريق ريال مدريد الإسباني، وتظهر معه في كل المناسبات تقريبا.

كريستيانو رونالدو أكد خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي، بيرس مورغان، أنه يحب جورجينا، وهي والدة طفلته، وتشاركه أيضا تربية أولاده الثلاثة الآخرين.

Advertisements

أفضل لاعب في العالم خمس مرات قال خلال حديثه: لقد ساعدتني كثيرا، بالطبع أنا أحبها، سنتزوج يوما ما بالتأكيد.. إنه حلم أمي أيضا.. إنه شيء رائع هي صديقتي.. أفتح القلب لها فتفتح القلب لي.

لاعب ريال مدريد السابق ارتبط بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم “آلانا مارتينا”، وأعلنا خطبتهما في عام 2018.

كريستيانو رونالدو لديه الابن الأكبر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، حيث يبلغ من العمر تسعة أعوام، كما رزق اللاعب أيضا بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.