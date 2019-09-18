بعد تلقيه العلاج السري.. مايكل شوماخر يغادر المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادر المتسابق الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم السابق لسباقات سيارات “فورمولا 1”، مستشفى “جورج بومبيدو” في العاصمة الفرنسية باريس، بعد خضوعه لجلسات علاج سرية تجريبية.

الصحفي في جريدة “لو باريزيان” الفرنسية، جان ميشيل ديكيوجه، قال في تصريحات نقلتها قناة“BFMTV”، والذي أفاد بنبأ خروج شوماخر من المستشفى: نقل الألماني سرا إلى فرنسا ليدخل قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى جورج بومبيدو في باريس، حيث تابع حالته البروفيسور الجراح فيليب ميناش.

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ديكيوجه أضاف: في 10 سبتمبر، خضع شوماخر لإجراءات العلاج المخطط لها، ثم نقل المتسابق السابق من فرنسا.. وأن التقنية التي تم بها علاج شوماخر تبقى سرية.

وتابع: ما نعرفه فقط هو أنه خضع لعملية نقل دم ونقل خلايا جذعية، والتي يجب أن يكون لها تأثير مفيد على حالة الجسم بأكمله، بما في ذلك الدماغ المصاب.

مايكل شوماخر صاحب الـ (50 عاما) لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات، وأدى هذا الحادث لتعرضه لإصابات خطيرة في الرأس ودخل في غيبوبة طويلة.

شوماخر أحرز لقب بطل العالم لسيارات الـ “فورمولا 1” سبع مرات، وهو رقم قياسي، وحقق 91 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى.