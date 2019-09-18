شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يسير على خطى نيمار ويثير استياء الجماهير والان مع التفاصيل

سار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خطى البرازيلي نيمار، وذلك عندما كشف عن أفضل هدف سجله في مسيرته الأسطورة بعالم كرة القدم .

رونالدو يسير على خطى نيمار يكشف عن هدفه الأفضل

وأكد كريستيانو رونالدو خلال تلفزيونية مع بيرس مورغان في " ITV " أن ضربته المقصية بقميص ريال مدريد في شباك يوفنتوس هي أجمل أهدافه في مسرته.

وأشار رونالدو، أن هذا الهدف ساعد ريال مدريد على الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، لكنه لم يمنعه من فكرة الانتقال ليوفنتوس.

لتكون الذكرى الأفضل في مسيرة النجم البرتغالي، هي الأكثر حزنًا بالنسبة لفريقه الحالي يوفنتوس، على غرار النجم البرازيلي نيمار، والذي كان قد أشار أن أفضل لحظات له في عالم كرة القدم، هي تلك التي تمكن برشلونة خلالها من قلب الطاولة على باريس سان جيرمان وتحقيق الريمونتادا، في مباراة سجل خلالها راقص السامبا ثلاثة أهداف "هاتريك"، لتشن جماهير نادي العاصمة الفرنسية سخطها على اللاعب، بعدما شعرت بعدم احترامه لهم ولقميص باريس سان جيرمان الذي يرتديه الأن .

رونالدو يحمل أمال السيدة العجوز في مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

ويستعد الدون مساء الليلة، لخوض مباراة من العيار الثقيل، عندما يتواجه يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد كالأتي:-

حراسة المرمى: تشيزني .

Advertisements

خط الدفاع : دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، بيرنارديسكي.

خط الهجوم: هيجواين، كريستيانو رونالدو .

التشكيل المتوقع لـ«أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس»

حراسة المرمى :- يان أوبلاك .

خط الدفاع : تريبير، خيمينيز، سافيتش، لودي .

خط الوسط : كوكي، ساؤول، توماس بارتي، ليمار.

خط الهجوم : جواو فيليكس، دييجو كوستا .