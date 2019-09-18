شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لـ«يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد» والان مع التفاصيل

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة تألقه على ملعب وانداميتروبوليتانو، وذلك عندما يقود هجوم فريقه يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، في حرب تكسير عظام، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

سيميوني يتوعد رونالدو في مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

وأشار موقع فوتبول إيطاليا، أن الأرجنتيني دييجو سيمويني يتوعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني أعد خطة محكمة لمراقبة الدون.

وذلك بعدما تقابل يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، في دورالـ16 من النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا، حيث فاز سيميوني ورفاقه ذهابًا بثنائية نظيفة، قبل أن يحلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سماء تورينو بهاتريك، أقصى من خلاله الروخيبلانكوس.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد كالأتي:-

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حراسة المرمى: تشيزني .

خط الدفاع : دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، بيرنارديسكي.

خط الهجوم: هيجواين، كريستيانو رونالدو .

فيورنتينا يحبط انطلاقة يوفنتوس في الكالتشيو

وكان قد سقط يوفنتوس في فخ التعادل السلبي، ضد مضيفه فيورنتينا، ليحصل كلا الفريقين على نقطة واحدة، ويصل يوفنتوس إلى النقطة السابعة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف عن بولونيا صاحب المركز الثاني، فيما تصدر إنتر جدول الترتيب بالحصول على العلامة الكاملة .