شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري متوقع لـ"أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس" والان مع التفاصيل

يحتضن ملعب وانداميتروبوليتانو، المباراة النارية والمرتقبة التي ستجمع كلًا من أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس، في قمة على صفيح ساخن بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

سيميوني يتوعد رونالدو في مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

وأشار موقع فوتبول إيطاليا، أن الأرجنتيني دييجو سيمويني يتوعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني أعد خطة محكمة لمراقبة الدون.

وذلك بعدما تقابل أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس، في دورالـ16 من النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا، حيث فاز سيميوني ورفاقه ذهابًا بثنائية نظيفة، قبل أن يحلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سماء تورينو بهاتريك، أقصى من خلاله الروخيبلانكوس.

التشكيل المتوقع لـ«أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس»

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حراسة المرمى :- يان أوبلاك .

خط الدفاع : تريبير، خيمينيز، سافيتش، لودي .

خط الوسط : كوكي، ساؤول، توماس بارتي، ليمار.

خط الهجوم : جواو فيليكس، دييجو كوستا .

ريال سوسيداد يربك حسابات سيميوني قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

تمكن فريق ريال سوسيداد من إلحاق الهزيمة الأولى بالروخيبلانكوس، خلال الموسم الجديد، وذلك بعدما حسم الثنائي مارتن أوديجارد ومونريال المباراة بهدفين دون رد، لتفقد كتيبة سيموني فرصة الابتعاد بصدارة الليجا، قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس، وتبدأ ملاحقة ريال مدريد وبرشلونة لسيميوني ورفاقه .