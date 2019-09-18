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الجونة يضم أحمد حمدي بشكل نهائي من الأهلي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، أن أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، انتقل إلى نادي الجونة على سبيل البيع النهائي.

جاء ذلك بعد التشاور مع الجانب الفني ومراعاة رغبة اللاعب والوصول إلى اتفاق نهائي مع نادي الجونة، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

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