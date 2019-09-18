شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة في افتتاح الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة نظيره الجونة، يوم السبت المقبل، في افتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسب الموقع الرسمي للنادي، بدأ المران باجتماع عقده المدير الفني الصربي، ميودراج يسيتش، مع اللاعبين، قام خلاله بتحفيزهم من أجل الاستمرار في النتائج المميزة بعد الفوز على أهلي بني غازي الليبي بكأس محمد السادس.

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المران شهد خوض لاعبي الفريق مجموعة من التدريبات الفنية والتكتيكية، أبرزها التدريب على الركلات الثابتة.

فيما أدى حراس المرمى تدريبات تحت إشراف مدربهم، سعفان الصغير، تم خلالها التدريب على التسديدات والكرات العرضية وقياس رد الفعل لدى كل حارس.

واختُتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين، وتم إيقافها عدة مرات من أجل علاج الأخطاء.