لاعب بحريني يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

ددخل اللاعب عبدالله يوسف التاريخ البحريني فهو اول لاعب بحريني في التاريخ يشارك في دوري ابطال اوروبا النجم البحريني الذي يلعب لفريق سلافيا براغ شارك كبديل في الدقيقه التاسعه والسبعين من مباراه فريقه مع انتر ميلان بدلًا من لوكاس ماسوبوست حينما كان فريقه متقدمًا بهدف نظيف ليصبح بذلك اول لاعب من دول مجلس التعاون الخليجي يشارك في دوري ابطال اوروبا اذ سبق للاعب العراقي هاوار ملا محمد اللعب في البطولة وتسجيل هدف لفريقه في ذلك الوقت ابويل نيقوسيا القبرصي.



عبدالله يوسف الذي يبلغ من العمر 26 عام بدأ رحلته في الملاعب الاوروبية في صيف 2018 بأنضمامه الي بوهيميانز التشيكي قادما من المحرق البحريني واصبح وقتها يوسف اول لاعب بحريني يلعب في دوري الدرجة الاولي في اوروبا.

وأنهى يوسف موسمه الأول مع الفريق التشيكي بمشاركته في 29 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أخرى ليساهم عمليًا في 11 هدفًا وسرعان ما لفت الدولي البحريني أنظار سلافيا براج بطل الدوري التشيكي ليقرر الأخير التعاقد معه في يناير الماضي.

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وقرر سلافيا براج الإبقاء على يوسف ضمن صفوف بوهيميانز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المنصرم ليتقرر انضمامه لاحقا إلى بطل التشيك هذا الصيف..

ونجح سلافيا براغ في حجز مقعده في مرحلة المجموعات، بعدما تجاوز عقبة كلوغ الروماني في دور تحديد المتأهل للمجموعات بالتغلب عليه ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف في مجموع المباراتين.

ولم يشارك المهاجم البحريني، البالغ من العمر 26 عامًا في مباراة الذهاب أمام كلوغ حيث ظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة قبل أن يظهر في الإياب خلال 11 دقيقة من زمن اللقاء الذي شهد تأهل فريقه .