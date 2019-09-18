أزمة جريزمان تشتعل بعد مواجهة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

جريزمان

عادت أزمة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لتطفو من جديد داخل أروقة الكامب نو، وذلك بدما كان قد تعادل برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .



أزمة جريزمان تشتعل بعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أنه سوف يقوم خوانتسو لاندابيرا هو قاضي "قضية جريزمان"، اليوم الأربعاء، بتحديد العقوبة الموقعة على برشلونة، بعدما تقدم فريق أتلتيكو مدريد بشكوى البرسا في المحكمة الرياضية، لتفاوضها مع النجم الفرنسي، بالرغم من سريان عقده مع النادي، لتزداد الأزمات في الكامب نو بعد انتهاء مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند بالتعادل السلبي .

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وكشفت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن الشكوى التي تم اقتراحها من قبل خوانتسو لاندابيرا تقدر بحوالي 300 يورو، ولكن نظرًا لانخفاض القيمة المادية، فإن الاقتراح البديل هو حرمان حضور جماهير الكامب نو لمباراة واحدة رسمية، وهو ما أثار استياء مسؤولو البلوجرانا، خصوصًا بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز في مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى فقدان البرسا خمسة نقاط كاملة حتى الأن في بطولة الليجا .

وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أنه ستدرس رابطة الليجا، القرار النهائي للمحكمة الرياضية، من أجل تحديد المباراة التي سيغيب عنها جماهير الكامب نو.

ميسي يشارك مع برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

وعلى صعيد أخر، شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى هذا الموسم رفقة فريقه برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، بعدما كان قد تعافى من الإصابة العضلية التي لحقت به في المعسكر التحضيري للموسم الجديد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، قبل أن يحسهما التعادل السلبي.