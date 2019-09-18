شكرا لقرائتكم جنش يهنئ رمضان صبحي: مبروك يا أبو زين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر زميله رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي رزق بمولوده الأول منذ عدة أيام ، حيث تغيب اللاعب عن المران أمس استعدادا لكأس السوبر بسبب الإحتفال بمولوده السعيد.

وغرد جنش صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق عليه: مبروك يا أيو زين.

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ويجري جنش فحص طبي تحت إشراف الطبيب المعالج له بألمانيا، بعد إجرائه عملية بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس فى معسكر المنتخب الوطنى لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويستكمل جنش برنامج تأهيله في ألمانيا من أجل العودة إلى الملاعب وقام مسئولو الزمالك خلال الفترة الأخيرة بقيد الحارس فى القائمة المحلية للفريق رغم إصابته.

ودعم الزمالك صفوفه هذا الموسم بثلاثى فى حراسة المرمى بعد إصابة جنش وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى وذلك بعد رحيل عماد السيد وعمر صلاح للاتحاد السكندرى وسموحة على الترتيب.

يستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي الأهلي في الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية حيث القمة الكروية في كأس السوبر المصري، بعدما حصد المارد الأحمر لقب الدوري العام وتوج الزمالك بلقب كأس مصر فى موسم 2017 - 2018.