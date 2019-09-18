شكرا لقرائتكم مخطط أحمال الإسماعيلى الجديد يصل القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وسيوقع المدرب الجديد عقود تدريب الدراويش على أن يظهر فى المران لأول مرة فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم . وطلب الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى التعاقد مع مخطط أحمال صربى سبق له التعامل معه فى الأندية التى تولى تدريبها وبالفعل دخل مسئولى الإسماعيلى فى مفاوضات معه تكللت بالنجاح . Advertisements ويستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على استاد الجونة. وغادر اليوم الاربعاء التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الاسماعيلى القاهرة متوجهاً لبلاده بعد انتهاء رحلته مع الدراويش . وتفوق الإسماعيلى على نظيره أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية.

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