شكرا لقرائتكم حسام عبد الواحد لاعب وسط مصر المقاصة إعارة إلى نادى القناة لموسم واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعار نادى القناة حسام عبد الواحد لاعب وسط مصر المقاصة لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق فترة الإنتقالات بالقسم الثانى .

حسام عبد الواحد وجاء حسام عبد الواحد إلى مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق كوكاكولا إحدى فرق المجموعة الثانية بالقسم الثانى ، إلا أنه لم يشارك مع الفريق طوال الموسم المنقضى ليقرر الجهاز الفنى للفريق الفيومى إعارته لإحدى الفريق على أمل المشاركة واكتساب الخبرات على أن يعود للمقاصة مع نهاية عقده .

حسام-عبدالواحد Advertisements كما نجح تعاقد نادي القناة، مسبقا فى التعاقد مع أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الفريق الشاب، لمدة خمسة مواسم، رسمياً، وذلك فى حضور الجهاز الفني للفريق الأول بنادي القناة بقيادة حمزة الجمل ومحمد حمص إضافة إلي المدير الإداري للفريق محمد صادق .

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