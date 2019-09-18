شكرا لقرائتكم بقاء إجباري للأهلى فى برج العرب بعد مواجهة الزمالك فى السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى من استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر المحلي، ويدخل النادي الأهلى معسكراً مغلقاً بداية من غداً الخميس استعداداً للزمالك، حيث يخوض الفريق تدريبين اليوم وغداً قبل السفر لبرج العرب.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن الفريق مُستمر فى برج العرب بشكل إجباري بعد انتهاء مباراة السوبر، حيث يعود الفريق مُجدداً لفندق الإقامة بعد انتهاء المباراة، ويأتى بقاء الأهلى فى برج العرب بسبب ضيق الوقت بين مواجهة الزمالك وبين مباراة سموحة المقرر اقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري ليقرر السويسري فايلر المدير الفني للفريق البقاء فى برج العرب تجنباً لتعرض اللاعبين للأرهاق.