ياسر رضوان: الزمالك يمتلك إلتزام خططى .. والأهلى نجح فى إستعادة الثقة...

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جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن لقاء السوبر المحدد له الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بين الأهلى و الزمالك ببرج العرب سيشهد قوة و ندية بين كلا الفريقين.
قال رضوان لـ الخليج 365 " الزمالك يمتلك إلتزام خططى مع مديره الفنى الجديد الصربى ميتشو الذى نجح فى تطور أداء الفريق ، مشيرا إلى أن الأهلى نجح فى إستعادة الثقة مع المدير الفنى الجديد فايلر .
قال رضوان أن فوز الفريق خارج الديار فى أفريقيا سيعطى قوة للاعبين فى ظل عودة صلاح محسن و وليد سليمان إلى التهديف مجددا.
أشار رضوان إلى أن لقاء قمة السوبر المقبل خارج كل التوقعات ، مؤكدا أنه سيحسم فى الـ 90 دقيقة و ليس له علاقة بمستوى أى منهما فى الفترة الحالية .
ويشهد السوبر المصرى حضورا جماهيريا يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.
ومن المقرر أن تصل تذاكر مباراة الأهلى والزمالك إلى مقر اتحاد الكرة اليوم بعد انتهاء الطباعة والختم بوزارة الداخلية.
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