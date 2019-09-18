شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: الزمالك يمتلك إلتزام خططى .. والأهلى نجح فى إستعادة الثقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن لقاء السوبر المحدد له الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بين الأهلى و الزمالك ببرج العرب سيشهد قوة و ندية بين كلا الفريقين.

قال رضوان لـ الخليج 365 " الزمالك يمتلك إلتزام خططى مع مديره الفنى الجديد الصربى ميتشو الذى نجح فى تطور أداء الفريق ، مشيرا إلى أن الأهلى نجح فى إستعادة الثقة مع المدير الفنى الجديد فايلر .

قال رضوان أن فوز الفريق خارج الديار فى أفريقيا سيعطى قوة للاعبين فى ظل عودة صلاح محسن و وليد سليمان إلى التهديف مجددا.

Advertisements

أشار رضوان إلى أن لقاء قمة السوبر المقبل خارج كل التوقعات ، مؤكدا أنه سيحسم فى الـ 90 دقيقة و ليس له علاقة بمستوى أى منهما فى الفترة الحالية .

ويشهد السوبر المصرى حضورا جماهيريا يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.

ومن المقرر أن تصل تذاكر مباراة الأهلى والزمالك إلى مقر اتحاد الكرة اليوم بعد انتهاء الطباعة والختم بوزارة الداخلية.