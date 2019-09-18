شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يستقبل رئيس نادي النصر الليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برئيس نادي النصر الليبي والوفد المرافق له خلال زيارته للنادي على هامش تواجد بعثة الفريق في القاهرة، مشيرا إلى أن العلاقات بين الأندية المصرية والليبية عريقة ومتأصلة، مثلما هي الحال بين البلدين في كل المجالات خاصة السياسية.

وأضاف منصور أن العلاقات بين شعبي مصر وليبيا علاقة نسب وأخوة منذ القدم، موضحا أنه لن ينسى المعاملة الطيبة من الليبيين للمصريين قبل الظروف التي تعانيها الدولة الليبية حاليا، والتي يتمنى أن تمر عليهم بسلام بمساعدة الشقيقة الكبرى مصر، حيث كان يعمل فيها نحو 4 ملايين مصري.

كما أشار رئيس الزمالك إلى أنه يفتح أبواب النادي وملاعبه للأشقاء في النصر الليبي ويرحب بهم في أي وقت متمنيا لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

وداعب منصور وفد النصر الليبي، بأنها بشرة خير قبل مواجهة السوبر الجمعة المقبل قائلا:” النصر سيكون وشه حلو على الزمالك وسيحقق النصر”.

من جانبه، أعرب رئيس النصر الليبي عن سعادته البالغة بالاستقبال الحافل من رئيس الزمالك له وللوفد المرافق له، مؤكد أن ذلك ليس بجديد على الزمالك أعرق الأندية المصرية والعربية وكذلك رئيسه الذي يواصل الاستمرار في تعامله المميز مع كل الأندية العربية خاصة الليبية.

Advertisements

وطالب رئيبس النصر الليبي رئيس نادي الزمالك بخوض مباراة ودية بين الزمالك والنصر في ليبيا عندما تتحسن الظروف الأمنية من أجل رفع الحظر عن الملاعب الليبية، حيث تعاني الأندية الليبية من اللعب خارج أرضها في المسابقات الإفريقية والعربية مما يحرمها من الاستفادة بعاملي الأرض والجمهور.

وتمني رئيس النصر الليبي الفوز للزمالك في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، حتى يضيف بطولة جديدة تحسب للنادي ورئيسه الذي يواصل تدعيمه بأفضل اللاعبين والمدربين.

كما أشاد عادل الأوجلي عضو وفد النصر الليبي في زيارة الزمالك بتاريخ وعراقة نادي الزمالك وبطولاته وكذلك مواقفه التاريخية مع الأندية العربية متمنيا له دوام التوفيق مع مرتضى منصور الذي نجح في أن ينهض بالفريق والنادي نهضة كبيرة رياضيا واجتماعيا.

وقد أهدي وفد النصر الليبي المستشار مرتضى منصور درع النادي تقديرا منهم لدوره مع الزمالك وكذلك لمد جسور الصداقة بين الناديين والتعاون في المستقبل .