أسعار تذاكر مباراة السوبر.. ومعسكر مغلق ومنع اللاعيبه من «السوشيال ميديا».. غرامة 500 دولار لزيادة الوزن كيلو جرام.. وأستبعاد «أزارو» وتشكيلة الفريقين.. آخر مستجدات لقاء الأهلي والزمالك

الموجز

تعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري بمثابة كرنفال وعرس كروي من كل النواحي، وفي الوقت الذي تشتعل فيه المنافسة بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر ستكون هناك مهمة خاصة للجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في الصلح بين مجلسي الإدارة وفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار التذاكر

أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أسعار تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل بملعب برج العرب.

ووفق المعلن، ستكون أسعار التذاكر 100 جنيه للدرجة الثالثة و350 جنيه للدرجة الأولى، في المباراة التي تقام بحضور 10 آلاف متفرج، بواقع 5 آلاف مشجع للأهلي ومثلهم للزمالك.

أزمة بسبب الحكام الأجانب

يذكر أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، تواجه أزمة كبيرة في استقدام طاقم تحكيمي مميز من أوروبا، لإدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك، بسبب تزامن إقامة اللقاء مع مواعيد الدوريات في أوروبا، المحدد لها يوما السبت والأحد، وهو ما يمثل عقبة أمام اللجنة التي تسعى للاستعانة بحكم من الفئة الأولى.

معسكر مغلق للأهلي

استقر الجهاز الفنى لفريق الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على الدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الزمالك، فى السوبر المحلى، المقرر إقامتها فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد غد الجمعة.

ممنوع الإعلام

وفرض سيد عبدالحفيظ تعليمات خاصة للاعبى الفريق قبل مواجهة الزمالك، حيث طالبهم بالتركيز الشديد، والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى "سوشيال ميديا"، وعدم التحدث إعلامياً لأى جهة قبل المباراة، محذراً اللاعبين بعقوبات كبيرة حال عدم تنفيذ التعليمات، وشدد على اللاعبين وخاصة الكبار، بأهمية الحفاظ على التركيز، وتوفير مناخ جيد للاعبين وتوجيههم، خاصة الجدد منهم قبل هذه المباراة، لحصد أول بطولة.

مهام خاصة

فى سياق متصل، بدأ المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، خلال التدريبات الأخيرة فى تحفيظ لاعبى الوسط والمدافعين بعض المهام الخاصة لإيقاف خطورة ثلاثى الزمالك أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد، قبل مواجهة الغريم التقليدى الزمالك فى السوبر، بعد تألقهم اللافت للنظر مع الفريق الأبيض فى الفترة الأخيرة، حيث يعتبرهم المدير الفنى للأحمر أحد أهم أسباب انتصارات الزمالك تحت قيادة ميتشو.

تعليمات خاصة للدفاع

ووجه المدير الفنى تعليمات خاصة لثنائى الدفاع ياسر إبراهيم ومحمود متولى خلال التدريبات الأخيرة، حول كيفية التحرك لمنع الثلاثى من الوصول لمرمى محمد الشناوى، بجانب بعض الجلسات الخاصة معهم لتهيئتهم نفسياً وذهنياً للمباراة المرتقبة.

غرامة مالية لزيادة وزن اللاعيبه

من جهة أخرى، حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، غرامة مالية قدرها ٥٠٠ دولار تُخصم من مستحقات أى لاعب يزيد وزنه بمقدار كيلوجرام واحد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما فوجئ السويسرى بخلل فى ميزان اللاعبين اليومى، وطلب السويسرى من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ إعلان تلك العقوبة على اللاعبين وفق الأسس المتبعة فى القلعة الحمراء، كما حرص على إبلاغ اللاعبين بالخضوع لعملية الوزن كل ٤٨ ساعة قبل بدء المران الجماعى للفريق.

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كريم نيديفد

فى سياق مختلف، يخضع كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق، لفحص طبى بعد مباراة الزمالك المحدد لها مساء الجمعة المقبل فى بطولة السوبر لتحديد موعد بدء المرحلة المقبلة من التأهيل التى يخضع لها لمدة ٤٠ يوماً وفق البرنامج المحدد له من الجهاز الطبى المعالج له فى ألمانيا، وذلك بعد خضوعه لجراحة تنظيف مجدداً فى الركبة خلال الشهر الماضى.

استبعاد وليد أزارو

استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على استبعاد المغربي وليد أزارو، من قائمة الفريق لخوض مباراة كأس السوبر، أمام الزمالك، والمقرر لها الجمعة المقبل، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

وجاء قرار استبعاد "أزارو" بعد أن أبلغ الجهاز الطبي للفريق، رينيه فايلر بإراحة مهاجم الفريق وعدم المجازفة باللاعب في لقاء السوبر أمام الزمالك، لعدم خسارة مجهوداته في انطلاقة الدوري بالموسم الجديد، وذلك على هامش الإصابة التي لحقت به مؤخرًا على مستوى الركبة خلال مشاركته مع منتخب المغرب في الأجندة الدولية.

وغاب أزارو، عن مباراة كانو سبورت التي أقيمت في غينيا الاستوائية، مساء السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعد رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب وإشراكه في المباراة؛ لمنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

الفريق يواصل استعدادته

وفي سياق متصل، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الخامسة مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

تشكيلة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، مساء اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غدًا الأربعاء ببرج العرب؛ استعدادا لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش.

وتضم القائمة 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور واسلام جابر

خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب

وشهدت القائمة تواجد أحمد سيد زيزو، رغم إيقافه لرغبة المدير الفني للزمالك تجهيزة لمباراة الاتحاد في مستهل مشوار الفريق الأبيض بالدوري.

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر لأسباب فنية.