لاعبة منتخب مصر للكارتيه تستغيث بوزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استغاث والد اللاعبة نورهان محمد سلامة، بطلة مصر والعالم في الكاراتية تحت 21 عامًا، من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مناشدًا سيادته بالتدخل لإنقاذ مستقبلها الرياضي؛ بعد ما دخلت مع اتحاد اللعبة في دوامة من الشكاوى ضدها، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لبطولة العالم بعد عدة أيام، وهو ما يهددها بالحرمان من المشاركة في البطولة والدفاع عن لقبها.

وأشار والد نورهان، من خلال تصريحات لمصراوي، إلى أن مدرب اللياقة البدنية لفريق الكاتا بالمنتخب الوطني للكارتية، يستغل سلطاته ونفوذه داخل المنتخب لإجبار نجلته على التدريب الخاص معه داخل صالته الخاص، أو حرمانها من التدريب بالمنتخب وتوجيه الإهانات المستمرة لها أمام زملائها.

وبدأت مآساة نورهان، بحسب والدها، عندما أصيبت والدتها في حادث تصادم أثناء العودة من القاهرة للمنصورة بعد مشاركاتها في تشجيع ابنتها بإحدى البطولات في مارس الماضي، وهو ما اضطر "نورهان" إلى الاعتذار عن المشاركة في معسكر المنتخب المصري بشرم الشيخ.

واعتذرت لرئيس الاتحاد وقبل ذلك الأمر منها، حيث عادت لخوض التدريبات بعد 28 يومًا، كانت والدتها لا تزال بالعناية المركزة، وسافرت بطولة كرواتيا وحصلت خلالها على المركز الثالث، إلا أنها لما عادت للتمرين فوجئت بمدرب اللياقة البدنية يدخل تمرين الكاراتية ليوقف التدريب ويوجه لها الحديث، والذي وصفته بـ"التوبيخ" الذي تبعه طردها من المنتخب إذا تغيبت مرة أخرى عن المعسكر، قبل أن يبلغ والدها بأنها لن تسافر إلي بطولة العالم إلا بعد الاعتذار للاتحاد".