تقرير.. صفقتا بيراميدز.. "كانون" حامل لقب الكان و"لعيوني" يتحسس طريق النجومية

محمد اسماعيل - القاهرة - قبل ساعات قليلة من غلق نافذة الانتقالات الصيفية في مصر، أعلن نادي بيراميدز ضمه صفقتين بالتعاقد مع الدولي التونسي عمر لعيوني والإيفواري ويلفريد كانون.

نادي بيراميدز يسعى لتعزيز صفوف الفريق بعد رحيل العديد من نجومه أمثال البرازيلي كينو (إعارة للجزيرة الإماراتي)، محمد مجدي أفشة (بيع للأهلي) وعمر خربين الذي انتهت فترة إعارته وعاد إلى صفوف الهلال السعودي، فالفريق الوليد -الأسيوطي سابقًا- يشارك حاليًا في بطولة كأس الكونفدرالية بعدما نجح في حصد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الموسم المنقضي بعد منافسة مع الزمالك والأهلي حتى الجولات الأخيرة من البطولة المحلية.

ويلفريد كانون

لاعب إيفواري بدأ مسيرته الكروية في 2010 عندما التحق بصفوف نادي إمبولي الإيطالي تحت 19 سنة، انتقل بعدها إلى الدوري الروماني ودافع عن قميص نادي جلوريا بيستريا قضى في صفوفه موسم واحد ثم انتقل بعدها إلى كورونا براسوف الروماني.

لم تستمر رحلة كانون في صفوف براسوف طويلًا فبعد شهرين فقط شد رحاله إلى الدوري الهولندي والتحق بصفوف نادي أدو دين هاج.

صاحب الـ26 عامًا الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع وخط الوسط المدافع قضى في صفوف فريقه الهولندي 6 مواسم قبل انضمامه إلى الدوري المصري.

خلال الموسم الماضي دافع كانون عن قميص فريقه الهولندي في 30 مباراة من أصل 34 جولة (جلس بديلًا في 3 مباريات وغاب عن مباراة وحيدة).

ويلفريد ليس غريبًا على مصر فاللاعب الإيفواري كان بصحبة منتخب بلاده التي شاركت في بطولة كأس الأمم الافريقية الأخيرة التي استضافتها مصر، وكن احد الأعمدة الرئيسية في تشكيل ساحل العاج.

كانون شارك أساسيًا في جميع مباريات ساحل العاج بالبطولة عدا المباراة الأخيرة أمام الجزائر (شارك 54 دقيقة) بربع النهائي والتي خسرها المنتخب الإيفواري بركلات الترجيح.

إجمالي مشاركات كانون بقميص منتخب بلاده 28 مباراة رسمية، وسبق له التتويج ببطولة الكان نسخة 2015 بعد الفوز على غانا في مباراة النهائي بركلات الترجيح 9-8.

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عمر لعيوني

يحمل الجنسيتين التونسية والسويدية، يبلغ من العمر 26 عامًا ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

لعيوني بدأ مسيرته الكروية في 2012 بالسويد، عندما التحق بصفوف فالو ومنها إلى براش ثم ديجارفورس حتى أوائل 2017.

قرر صاحب الـ26 عامًا بدء رحلة جديدة في مشواره الكروي بالانتقال إلى الدوري النرويجي والاتلحاق بصفوف فريق فيروم شارك معه في 19 مباراة فقط بطولتي الدوري والكأس سجل 5 أهداف وصنع 2.

4 أشهر فقط قضاها لعيوني في صفوف فيروم قبل انتقاله إلى بودو جليمت في يوليو 2017.

قدم الدولي التونسي مسيرة مميزة مع بودو جليمت حيث شارك في موسمه الأول خلال 9 مباريات بالدوري و3 بالكأس، وفي الموسم الماضي شارك في 30 مباراة بالدوري و3 بالكأس سجل 3 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة لفتت إليه الأنظار بعد المستويات الجيدة التي قدمها ليتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري النرويجي.

على المستوى الدولي ارتدى لعيوني قميص المنتخب التونسي لأول مرة في سبتمبر الماضي خلال مباراة ودية لنشور قرطاج أمام نظيره الموريتاني وسجل هدف الفوز في اللقاء، ليعود للظهور مجددًا في مباراة ساحل العاج ويشارك لمدة 69 دقيقة.

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