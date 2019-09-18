تقرير.. قبل مواجهة الزمالك.. ماذا يفعل فايلر أمام الكبار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ينتظر رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، مهمة صعبة عندما يخوض مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجهة الزمالك في ليلة الجمعة المقبل ضمن منافسات السوبر المصري نسخة 2018.

فايلر والذي يحمل عدة تجارب في الملاعب السويسرية والبلجيكية بجانب الألمانية يأمل أن يحقق بداية مثالية على المستوى المحلي وإحراز أول لقب مع الأحمر من خلال الحصول على لقب السوبر المصري.

بالطبع يمتلك فايلر العديد من التجارب أمام كبار الأندية في سويسرا وبلجيكا، حيث سنستعرض في التقرير التالي ما حققه المدير الفني السويسري أمام الكبار خلال مسيرته التدريبية والتي بدأت منذ عام 2006.

- سويسرا

واجه فايلر خلال مشواره في سويسرا فريق بازل في سبع مناسبات سابقة لم يحقق من خلالها الفوز في أي مناسبة حيث تعادل في مبارتين مقابل خمس هزائم.

في المقابل، نجح فايلر في تحقيق الفوز على زيوريخ ثلاث مرات مقابل أربع هزائم وتعادل وحيد، وهذا ما تحقق أيضًا أمام فريق جراسهوبرز.

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فايلر والذي قاد أندية شافهاوزن، آراو بجانب لوزيرن في سويسرا واجه فريق يونج بويز في سبع مناسبات استطاع من خلالها أن يفوز في مباراتين مقابل ثلاث هزائم وحقق تعادلين.

- بلجيكا

مع أندرلخت البلجيكي واجه فايلر جينت في خمس مناسبات، ليحقق السويسري الفوز في مباراة واحدة مقابل أربع تعادلات.

كما حقق فايلر الفوز أمام كلوب بروج في مباراة واحدة مقابل تعادلين وخسارة خلال أربع مباريات، في المقابل كتب السويسري النجاح أمام جينك بعد الفوز في مباراتين.

فايلر على الصعيد الأوروبي، واجه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ليحقق الفريق البافاري فوزًا بثلاثية نظيفة في دور المجموعات.

وواجه المدير الفني السويسري فريق مانشستر يونايتد في مناسبتين انتهت الأولى بفوز الشياطين الحمر بنتيجة (2-1) مقابل التعادل في المباراة الثانية بنتيجة (1-1).