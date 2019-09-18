محمد النني إلى مجلس تأديب اللاعبين التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة المصري محمد النني لاعب نادي بيشكتاش، إلى مجلس تأديب اللاعبين المحترفين، بعد واقعة طرده في مواجهة غازي شهير بالدوري المحلي.
ووفقًا لبيان رسمي أصدره الاتحاد التركي، ونشره موقع هابرلر، فإنه بحسب المادة رقم 43 من لائحة عقوبات المسابقات المحلية، فتقرر إحالة اللاعب المصري إلى مجلس التأديب.
وأوضح البيان أن النني قام بـ"سلوك ممنوع" خلال مباراة بيشكتاش ضد غازي شهير، وهو ما يستلزم إحالته إلى مجلس التأديب لإتخاذ قرار مناسب.
وكان النني قد تعرض للطرد خلال أول مشاركة رسمية له مع بيشكتاش في الدوري التركي، بعد اعتداءه على كايودي الذي تم طرده أيضًا لاعتداءه على اللاعب المصري.
الجدير بالذكر أن النني انتقل إلى صفوف بيشكتاش على سبيل الإعارة من صفوف أرسنال الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.
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