أحمد حمدي "بديل السعيد".. من الدخول لدائرة براجا وأودينيزي حتى الانتقال للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خلال السنوات الأربع الماضية كان يتردد اسم أحمد حمدي كثيرًا داخل أروقة الأهلي رغم قلة الدقائق التي حصل عليها، فالشاب صاحب الـ21 عامًا يمتلك الكثير لكي يقدمه وهذا ما حاول اللاعب أن يثبته لجمهور القلعة الحمراء.

صاحب الـ21 عامًا حدد مستقبله من خلال الانتقال لصفوف الجونة نهائيًا بعدما لعب في صفوف الفريق الساحلي منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة إلا أنه قرر الرحيل بصورة رسمية بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني الحالي للأحمر والذي يقوده السويسري رينيه فايلر.

- العمل مع بيسيرو

قد يمنحك القدر فرصة تحقيق الحلم الأوروبي من خلال الاحتراف وهذا ما منحه المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو للاعب عندما كان مديرًا فنيًا لفريق سبورتنج براجا في عام 2016.

بيسيرو يعرف اللاعب جيدًا بعدما عمل البرتغالي على رأس القيادة الفنية للأهلي في موسم (2015 - 2016) قبل أن يقرر الرحيل في نفس الموسم لقيادة بورتو عملاق الأندية البرتغالية ومنه إلى سبورتنج براجا.

بداية المفاوضات في سبتمبر من عام 2016 عندما أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن وصول عرض من جانب سبورتنج لشبونة لضم حمدي.

عبد الحفيظ أكد وقتها أن حسام البدري لا يمانع من رحيل اللاعب بعدما طلب بيسيرو الحصول على خدمات حمدي في يناير 2017.

طلب براجا عبر مدربه بيسيرو لم يكن الأول حيث حاول النادي البرتغالي الحصول على خدمات اللاعب في الصيف خلال هذا الموسم إلا أن البدري رفض رحيل اللاعب.

المفاوضات في النهاية لم تكتمل والسبب هو عدم وصول الطرفين لاتفاق مالي بسبب محاولة حصول براجا على اللاعب مجانًا وهذا ما رفضه الأهلي بحسب ما كشف عنه حسام البدري في تصريحات إذاعية.

- عرض إيطالي

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في صيف 2017 حاول حمدي أن يحقق حلمه بالاحتراف الأوروبي وهذه المرة من خلال خضوعه لفترة معايشة مع فريق أودينيزي الإيطالي والذي سبق وأن لعب بين صفوفه حازم إمام نجم الزمالك السابق.

حمدي كان عند حسن الظن خلال فترة اختباره مع أودينيزي عندما شارك مع الفريق الرديف ليسجل هدفًا ويصنع ثلاثة أهداف.

الفريق الإيطالي قدّم بالفعل عرضًا رسميًا للأهلي يطلب فيه الحصول على خدمات اللاعب مقابل 125 ألف يورو لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي مقابل 725 ألف يورو لتصبح إجمالي الصفقة 850 ألف يورو.

المفاوضات لم تكتمل أيضًا ليفسر اللاعب بعدها سبب فشل الانتقال بأن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق مادي، موضحًا عبر تصريحات تليفزيونية أن حسام البدري مدرب الفريق وقتها رفض رحيله.

وأضاف اللاعب :"أودينيزي تمسك بضمي بعدما جدّد عرضه لشرائي مقابل 1,2 مليون يورو وكان ذلك قبل إغلاق باب الانتقالات بأربعة أيام إلا أن عصام سراج مدير التعاقدات وقتها أبلغني بإغلاق الملف".

- بديل السعيد

في الموسم قبل الماضي فجّر عبد الله السعيد لاعب الأهلي الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن نادي الزمالك الغريم التقليدي للأحمر بأنه حصل على خدمات اللاعب.

الأهلي خلال هذه الفترة كان قد جدد عقد السعيد إلا إعلان الزمالك جعل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يقرر عرض اللاعب للرحيل وهذا ما حدث من خلال انتقاله لصفوف أهلي جدة السعودي بعد تجربة قصيرة في الملاعب الفنلندية مع فريق كوبس.

رحيل السعيد عن الأهلي حاول من خلاله أحمد حمدي أن يستغل الفرصة خاصة أن البدري كان يراه البديل المناسب لتغطية هذا المركز إلا أن الشاب لم يحصل على الفرصة المناسبة بعدما ظل حبيسًا على مقاعد البدلاء.

رحل البدري وجاء من بعده الفرنسي باتريس كارتيرون ثم المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي إلا أن حمدي لم يشارك ليقرر وقتها الرحيل لصفوف الجونة الذي بدأ معه السير نحو طريق التألق قبل أن يقرر الفريق الساحلي وبعد منافسة مع بيراميدز في الاستعانة بخدماته نهائيًا مقابل 7 ملايين يورو مع أحقية الأهلي في الحصول على 30% حال رحيله.