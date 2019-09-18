رواد السلاح يستعدون لبطولة العالم والاتحاد خلية نحل

بدأ منتخب رواد السلاح الاستعداد الجاد للمشاركة فى بطولة العالم للرواد التى تنظمها وتستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وذلك بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة .

وبدأ منتخب رواد السلاح برنامج

تدريباته الجماعية بالمركز الأوليمبى بالمعادى وذلك لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا .

من جانب آخر، تحول إتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى إلى خلية نحل تواصل الليل بالنهار يوميًا فى العمل وذلك مع بدء العد

التنازلى وقرب توافد بعثات الدول المشاركة فى البطولة إلى مصر .

ويتابع رئيس الاتحاد واللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى لحظة بلحظة سير العمل وبدقة شديدة مع كافة رؤساء اللجان المختلفة من أجل الخروج بالبطولة فى أفضل صورة لاسيما وانها المرة الأولى التى يقوم فيها الاتحاد الدولى للسلاح بإسناد التنظيم إلى دولة افريقية وعربية وأمريكية.