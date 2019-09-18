الأهتمام بالبراعم اهم اولويات عبدالحق لتطوير الكرة النسائية

في اطار السعي لتطوير كرة القدم النسائية وتوسيع قاعدة المشاركة وانشاء قاعده سليمة لها لدعم المنتخبات الوطنية في المستقبل، عقدت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم جلسه مع عزة الدرى

رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة وتم خلال الجلسة الاتفاق علي تفعيل دورى مراكز الشباب للكرة النسائية الخماسية البراعم من 12 حتي 16 سنة وإقامة نهائيات هذا الدورى في المدن الشبابية بمختلف المحافظات وتحولها من الممارسة الي المنافسة علي مستوي الجمهورية تحت رعاية اتحاد كرة القدم.

كما عقدت عبدالحق جلسة مع محمد غريب المسئول عن مراكز الشباب بالوزارة وتم الاتفاق علي تفعيل دوري مراكز الشباب للكرة النسائية لاول

مرة في مصر بداية من سن 18 سنه لاعلي بالتعاون مع اتحاد الكرة المصري.

وفي اطار التخطيط الاستثماري للارتقاء باللعبة عقدت سحر عبدالحق جلسة مع محي معروف مدير التسويق والاستثمار الرياضي بالوزارة وتم عرض وتقديم بعض عروض لشركات راعية لدعم نشاط الكرة النسائية من خلال انشاء دوري الأكاديميات واقامة مهرجانات للبراعم واكتشاف المواهب المميزة كما عقدت سحر عبد الحق اجتماع مع اللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة حضره ممثلون عن المجلس الثقافي البريطاني بمصر ، بهدف تكوين منتخب لكل محافظة في

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الكرة النسائية وإقامة دورة في أواخر أكتوبر المقبل لتعليم لاعباته مهارات كرة القدم وإعدادهن للمشاركة في الدوري وجميع المسابقات الأخرى، وذلك في إطار مشروع 1000 بنت 1000 حلم .

يأتي هذا في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم والمجلس الثقافي البريطاني .

يذكر أنه تم تنفيذ المشروع العام الماضي في محافظات الصعيد بداية من بني سويف، ومرورًا بالمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر وصولاً لأسوان والوادي الجديد بإجمالي 1000 فتاة. كما تم توظيف المدربين الحاصلين على دورة primer skills التي تم تدريبهم عليها من قبل المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الشباب والرياضة .

حضر اللقاء من وزارة الشباب كل من الدكتورة سونيا دنيا مدير عام القاعدة الشعبية وأحمد شعبان منسق عام المشروع ، ومن المجلس الثقافي البريطاني كل من يسر جوده مدير البرامج بالمجلس ونانسي الأمير مدير المشروع