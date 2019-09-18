تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على اليوفى

من أجل الثأر من خسارة الموسم الماضى دورى الأبطال فى دور الـ16 والتى شهدت تسجيل رونالدو لهاتريك تاريخى أقصى الأتلتى من البطولة مبكرًا بعد الفوز ذهابًا.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع..

في حراسة المرمى : يان أوبلاك.

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في خط الدفاع : كيران تريبيير ، ستيفان سافيتش ، خوسيه جيمينيز ، رينان لودي.

في خط الوسط : سيباستيان فيتولو ، كوكي ، ساؤول نيجيز ، توماس ليمار.

في خط الهجوم : جواو فيليكس ، دييجو كوستا.