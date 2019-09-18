الإسماعيلي يدرس الجونة بالفيديو

طالب المدرب الصربي ميودراج يستيش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي الجهاز المعاون بإحضار الفيديوهات الخاصة بـ آخر مباريات الجونة، لتعرف على نقاط قوة وضعف الفريق قبل مواجهته السبت المقبل ببطولة الدوري الممتاز. نقاط قوة وضعف الفريق قبل مواجهته السبت المقبل ببطولة الدوري الممتاز. وأكد يسيتش أن الدراويش جاهز لمواجهة الجونة ببطولة الدورى الممتاز، مشيرًا أن هدفه الفوز بنقاط كل مباراة يخوضها فريقه. الجونة ببطولة الدورى الممتاز، مشيرًا أن هدفه الفوز بنقاط كل مباراة يخوضها فريقه. واستقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على السفر للجونة في الثامنة صباح الجمعة المقبلة استعدادًا لضربة البداية في الدوري.

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