اخبار الرياضه

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة .

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة العاشرة مساءًبتوقيت المملكة العربية ،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 بتعليق خليل البلوشي.

ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يسعى لتحقيق الفوز على اليوفى من أجل الثأر من خسارة الموسم الماضى

دورى الأبطال فى دور الـ16 والتى شهدت تسجيل رونالدو لهاتريك تاريخى أقصى الأتلتى من البطولة مبكرًا بعد الفوز ذهابًا.

وسيعتمد ماوريسيو ساري المدير الفنى الذى سيخوض أول مباراة أوروبية مع اليوفى على باولو ديبالا بجوار رونالدو فى الهجوم، بعدما كان قريبًا من المغادرة فى الصيف، ويدخل السيدة العجوز مباراة اليوم بقائمة من الإصابات أبرزها جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا ودانيلو ودى تشيليو وكيلينى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا