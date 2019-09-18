موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد
تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،
والساعة العاشرة مساءًبتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد
تذاع مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 بتعليق خليل البلوشي.
ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يسعى لتحقيق الفوز على اليوفى من أجل الثأر من خسارة الموسم الماضىدورى الأبطال فى دور الـ16 والتى شهدت تسجيل رونالدو لهاتريك تاريخى أقصى الأتلتى من البطولة مبكرًا بعد الفوز ذهابًا.
وسيعتمد ماوريسيو ساري المدير الفنى الذى سيخوض أول مباراة أوروبية مع اليوفى على باولو ديبالا بجوار رونالدو فى الهجوم، بعدما كان قريبًا من المغادرة فى الصيف، ويدخل السيدة العجوز مباراة اليوم بقائمة من الإصابات أبرزها جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا ودانيلو ودى تشيليو وكيلينى.
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