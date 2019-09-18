رياضة | "الغائب الحاضر".. رقم خاص لـ"مؤمن زكريا" في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الغائب الحاضر".. رقم خاص لـ"مؤمن زكريا" في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في لقاء القمة ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2017 – 2018 والتي ستقام مساء الجمعة القادم الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، علي أرضية استاد "الجيش" في برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات المشاركة في بطولة كأس السوبر بـ 12 مشاركة، كما أنه الأكثر تتويجًا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، بينما الزمالك شارك في البطولة 8 مرات، ونجح في التتويج باللقب 3 مرات فقط، وسيكون هناك صراعًا شرسًا بين القطبين على حسم لقب النسخة رقم 16 من بطولة السوبر المحلي.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المصرية المختلفة يكون دائمًا حافلًا بالأرقام والإحصائيات المميزة، ونحن نرصد في هذا التقرير رقما خاصا يحمله واحد من نجوم الفريقين لن يكون متواجدًا في مباراة السوبر المصري يوم الجمعة القادم بسبب الإصابة وهو اللاعب مؤمن زكريا نجم القلعة الحمراء.

مؤمن زكريا يحمل رقمًا خاصا في بطولة السوبر المصري، حيث أنه اللاعب الوحيد الذي شارك في بطولة السوبر المصري مع 3 أندية مختلفة، ونجح في التتويج باللقب مرة وحيدة وجاءت مشاركات "زكريا" بالسوبر كالتالي:-

إنبي

شارك مؤمن زكريا في بطولة كأس السوبر المصري 2012 بقميص فريق إنبي وكانت المباراة ضد النادي الأهلي، ودخل "مؤمن" اللقاء بديلًا لزميله عادل مصطفي، وانتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر 2-1 سجل الأهداف عبد الله السعيد ومحمد ناجي جدو، وجاء هدف الفريق البترولي عن طريق محمد شعبان.

الزمالك

تواجد مؤمن زكريا ضمن صفوف فريق الزمالك خلال لقاء السوبر المصري أمام الأهلي في عام 2014، ولكنه ظل جليس دكة البدلاء طوال المباراة ولم يشارك في اللقاء، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بقيادة مدربه الاسباني "جاريدو" بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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الأهلي

شارك مؤمن زكريا مع النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر 3 مرات، الأولي كانت في 15 سبتمبر 2015 أمام الزمالك وسجل هدفًا وقاد فريقه للفوز علي الفارس الأبيض بنتيجة 3-2، حيث سجل هدفي الأحمر الأخرين "عبد الله السعيد"، بينما جاءت ثنائية الزمالك عن طريق عمر جابر وكهربا.

أما المشاركة الثانية كانت أمام الزمالك أيضًا في 10 فبراير لعام 2017، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أما المشاركة الثالثة لـ"زكريا" في السوبر كانت مع الأهلي أمام المصري البورسعيدي في النسخة الماضية من البطولة، وفاز بها المارد الأحمر بهدف دون مقابل سجله المهاجم المغربي وليد أزارو.

مؤمن زكريا يصدم جمهور الكرة المصرية

يغيب مؤمن زكريا عن مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الجمعة بسبب إصابته، حيث ظهر اللاعب بشكل صادم للجماهير المصرية خلال برنامج "اللعيب" على فضائية إم بي سي مصر، وأعلن معاناته من إصابة غامضة لا يعرف تشخيصها، وهي السبب وراء ابتعاده عن الملاعب خلال الـأشهر الماضية منذ إنهاء اعارته لفريق أحد السعودي، مؤكدًا أن جزء كبير من إصابته يرجع لحالته النفسية ونفي أن تكون الإصابة مزمنة.

ولاقي "مؤمن" زكريا دعمًا كبيرًا من النادي الأهلي وزملائه بالفريق وبعض نجوم الكرة المصرية والإعلاميين والجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها بعد إعلانه عن تفاصيل إصابته الغامضة بالأهلي.

ومن المنتظر أن يطير مؤمن زكريا إلي ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري، للخضوع لبعض الفحوصات الطبية هناك، لتحديد طبيعة إصابته ومدة علاجه، ومدة غيابه عن الملاعب، وأعلن النادي الأهلي تكفله بكافة مصاريف علاج اللاعب، ومساندته ودعمه الكامل له في الفترة القادمة.