رياضة | مفاجآت في التشكيلة المتوقعة لمعركة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في التشكيلة المتوقعة لمعركة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة العالمية الموقعة القوية التي ستجمع باريس سان جيرمان بضيفه ريال مدريد مساء اليوم على ملعب "حديقة الأمراء" في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، واستهلال مشوارهما في البطولة الأوروبية الكبرى بانتصار يعزز من حظوظهم في التأهل للدور المقبل.

وعلى الرغم من الغيابات التي تضرب كلا الفريقين إلا أن الفرنسي زيدن الدين زيدان والألماني توماس توخيل قام بتجهيز البدلاء لتعويض الغيابات في صفوف كلا الفريقين.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان صاحب الملعب كالتالي :-

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: مونييه، سيلفا، ديالو، كورزاوا، فيراتي.

خط الوسط: جايا، دي ماريا، سارابيا، فيراتي.

خط الهجوم: إيكاردي، تشوبو موتينج.

اما تشكيل ريال مدريد المتوقع للقاء :-

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ميليتاو، ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، خاميس رودريجيز، كروس.

خط الهجوم: جونيور، كريم بنزيما، فاسكيز.

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أزمة جديدة في باريس سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد

يعيش فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حالة من التخبط في الأيام الأخيرة بسبب الأزمات التي تسبب بها اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في الصيف الماضي بشأن رحيله أو بقائه مع الفريق.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "ليكيب"، إن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان يعيش أكثر من أزمة قبل مباراة الفريق ضد ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ولم تكن أزمة نيمار الوحيدة مع توخيل في الفترة الأخيرة، بل تدهورت علاقة مدرب باريس سان جيرمان مع مهاجمه الأوروجوياني ايدسون كافاني في الأيام الأخيرة.

ويغيب كافاني عن لقاء ريال مدريد لعدم تعافيه من إصابة عضلية قد تعرض لها في الأيام الماضية، وسوف يعوضه المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الوافد الجديد للفريق.

