رياضة | خاص.. الأهلي يرفض المعسكر المبكر للسوبر بأمر "فايلر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يرفض المعسكر المبكر للسوبر بأمر "فايلر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دخول الفريق في معسكر مبكر قبل مباراة الزمالك المقبلة في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري، وبحضور 10 ألاف مشجع.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة الزمالك غدًا الخميس ".

وأضاف عبد الحفيظ: "الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر فضل عدم دخول الفريق في معسكر مغلق بالإسكندرية إلى غدًا ويؤدي حاليًا تدريباته بشكل يومي".

وتابع: "المباراة صعبة ولقاء القمة دائمًا بين الأهلي والزمالك له طابع خاص، والفريق يُركز حاليًا في هذا اللقاء لإسعاد جماهير الأهلي".

أزارو يغيب عن الأهلي أمام الزمالك

باتت فرص لحاق وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الزمالك صعبة للغاية في نهائي كأس السوبر المصري بسبب الإصابة.

Advertisements

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري، وبحضور 10 ألاف متفرج.

ولن يتمكن أزارو من اللحاق بمباراة الجمعة لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في ركبته، ليغيب عن اللقاء.

وكان أزارو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة منتخب المغرب أمام النيجر الودية، حيث خرج في الدقيقة 65، لم يٌكمل اللقاء.

وتسببت الإصابة في غياب أزارو عن مباراة الأهلي الماضية أمام كانو سبورت الغيني والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويؤدي اللاعب برنامجًا تأهيليًا على هامش مران الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة بناء على البرنامج الذي وضعه له خالد محمود طبيب الفريق الأحمر عقب عودة الفريق من غينيا.

ويفاضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بين الثنائي صلاح محسن ومروان محسن لقيادة هجوم المارد الأحمر في مباراة الزمالك المقبلة.

وكان صلاح محسن قد نجح في إحراز هدف الأهلي الأول أمام كانو سبورت الغيني، عقب الدفع به بدلًا من مروان محسن في الشوط الثاني.