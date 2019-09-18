رياضة | محمود الخطيب سنة "ثانية" سوبر.. ومرتضى لـ"الرابعة" (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الخطيب سنة "ثانية" سوبر.. ومرتضى لـ"الرابعة" (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تولى محمود الخطيب مسئولية مجلس إدارة النادي الأهلي فى بداية شهر ديسمبر لعام 2017 أي مر على توليه المسئولية واحد وعشرون شهرًا خاض فيها الفريق مباراة فى كأس السوبر المصري خلال تلك الفترة بينما كانت آخر مبارة جمعت بين القطبين في كأس السوبر المصري 10 من شهر فبراير لعام 2017 على ملعب محمد بن زايد، وتغلب الأبيض بنتيجة 3 - 1 للزمالك، لتعد المبارة القادمة فى كأس السوبر المصري هي الثانية في عهد الخطيب.

فيما تولى المستشار مرتضى منصور مسئولية نادي الزمالك فى عام 2014 وخاض 3 مباريات كأس السوبر المصري ففى موسم 2014-2015 خاض الأهلي المباراة بطلًا للدوري والزمالك بطلًا لكأس مصر، قاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو الفريق من الناحية الفنية في المباراة، بينما كان حسام حسن مدربًا للأبيض أقيمت المباراة على ملعب ستاد القاهرة وفاز الأحمر بركلات الترجيح 5-4 بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء.

وفى موسم 2015 - 2016 تُوج الزمالك ببطولتي الدوري وكأس مصر عن موسم 20142015 وخاض مباراة السوبر باعتباره البطل بينما خاض الأهلي المباراة باعتباره وصيفًا للزمالك، أقيمت المباراة في الإمارات على ملعب هزاع بن زايد، ودخل الفريق الأحمر تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي بينما كان جوسفالدو فيريرا مديرًا فنيًا لأبناء ميت عقبة وتُوج الأهلي بطلًا للسوبر بعد الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

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في موسم 2016 – 2017 دخل الأهلي المباراة بطلًا للدوري، والزمالك بطلًا لكأس مصر، وأقيمت المباراة في الإمارات على ملعب محمد بن زايد، حسام البدري كان مدربًا للأحمر أما الأحمر فكان تحت قيادة محمد حلمي الفنية وفاز بركلات الترجيح 3-1 بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي

هنا يكون المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك خاض فى عهده 3 مبارات سوبر مصرى فى المقابل لم يخض محمود الخطيب أى مبارة فى كأس السوبر المصري .

وجمعت 5 مباريات بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباريات السوبر المحلي خلال آخر 15 عام، وفي مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية ستقام المباراة السادسة بينهما منذ موسم 2003 - 2004 في مساء العشرين من سبتمبر الجاري سيلتقي الأهلي والزمالك في مباراة تحديد بطل السوبر المحلي.