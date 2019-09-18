رياضة | الأهلي يتلقى خبرا صادما قبل مباراة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى خبرا صادما قبل مباراة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت فرص لحاق وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الزمالك صعبة للغاية في نهائي كأس السوبر المصري بسبب الإصابة.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري، وبحضور 10 ألاف متفرج.

ولن يتمكن أزارو من اللحاق بمباراة الجمعة لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في ركبته، ليغيب عن اللقاء.

وكان أزارو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة منتخب المغرب أمام النيجر الودية، حيث خرج في الدقيقة 65، لم يٌكمل اللقاء.

وتسببت الإصابة في غياب أزارو عن مباراة الأهلي الماضية أمام كانو سبورت الغيني والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويؤدي اللاعب برنامجًا تأهيليًا على هامش مران الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة بناء على البرنامج الذي وضعه له خالد محمود طبيب الفريق الأحمر عقب عودة الفريق من غينيا.

ويفاضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بين الثنائي صلاح محسن ومروان محسن لقيادة هجوم المارد الأحمر في مباراة الزمالك المقبلة.

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وكان صلاح محسن قد نجح في إحراز هدف الأهلي الأول أمام كانو سبورت الغيني، عقب الدفع به بدلًا من مروان محسن في الشوط الثاني.

ويؤدي الأهلي تدريباته يوميًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا للقاء الزمالك يوم الجمعة المقبل.

مدرب الأهلي يتحدث عن مباراة الزمالك