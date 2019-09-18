رياضة | بالأرقام.. رونالدو "كعبه عالي" على أتليتكو مدريد قبل موقعة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. رونالدو "كعبه عالي" على أتليتكو مدريد قبل موقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح استاد "واندا ميتروبوليتانو" أبوابه في تمام الساعة التاسعة مساءًا اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، وذلك لاستضافة المواجهة المرتقبة بين فريق أتليتكو مدريد صاحب الأرض والجمهور، ونظيره يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي مباراة اليوم بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم معهما أيضًا فريق باير ليفركوزون الألماني، ولوكوموتيف موسكو الروسي، وهي مجموعة ستشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل لدور الـ16 بالبطولة القارية.

ويعتمد نادي يوفنتوس في مباراة اليوم على لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي يمتلك خبرات كبيرة وقدرات فنية وتهديفية عالية، بالإضافة لمعرفته الجيدة بفريق أتليتكو مدريد، بحكم المواجهات السابقة بينهما خلال فترة تواجده مع ريال مدريد، حيث سبق واصطدم كثيرًا بالأتليتي وحقق أمامه نتائج جيدة وسجل أهداف حاسمة يأمل أن تكون حاضرة في لقاء اليوم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات كريستيانو رونالدو ضد أتليتكو مدريد :-

تقابل كريستيانو رونالدو مع فريق أتليتكو مدريد في 33 مباراة سابقة (31 مع ريال مدريد – 2 مع يوفنتوس)، وجاءت مواجهات النجم البرتغالي ضد الأتليتي بواقع (16 بالدوري الاسباني – 7 بكأس ملك أسبانيا – 8 في دوري أبطال أوروبا – 2 بكأس السوبر الاسباني).

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حققت الأندية التي لعب لها "رونالدو" 16 إنتصارًا ضد أتليتكو مدريد، بينما فاز الأتليتي في 9 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات بينهما.

أول مواجهة جمعت "رونالدو" مع أتليتكو مدريد كانت في 28 مارس لعام 2010 في مباراة الديربي بين الريال والأتليتي في الدوري الاسباني موسم 2009 – 2010، وانتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-2، وشارك النجم البرتغالي في المباراة كاملة.

نجح "رونالدو" في إحراز 25 هدفًا في شباك أتليتكو مدريد بواقع، 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا، و12 هدفًا في الدوري الاسباني، و6 أهداف كأس ملك اسبانيا، وصنع 8 أهداف، وحصل علي 11 بطاقة صفراء، كما حصل على بطاقة حمراء وحيدة.

تقابل النجم البرتغالي مع أتليتكو مدريد في 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف، وحصل علي إنذارين.

أخر مواجهة بين "رونالدو" وأتليتكو مدريد، كانت الموسم الماضي في المباراة التي جمعت يوفنتوس الإيطالي مع الأتليتي في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت يوم 12 مارس 2019، وفاز اليوفي بثلاثية نظيفة، وسجل الأهداف النجم البرتغالي "هاتريك".