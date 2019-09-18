رياضة | بعد التعادل مع دورتموند.. 6 مباريات تكتب عقدة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعادل مع دورتموند.. 6 مباريات تكتب عقدة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فشل فريق برشلونة في تحقيق الفوز أمس أمام بوروسيا دورتموند في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل الفريق الكتالوني رقمًا سلبيا لم يحققه منذ 18 عامًا بعدما فشل في تحقيق الفوز في المباراة السادسة على التوالي خارج الديار.
ولم يتمكن برشلونة من تحقيق الفوز في سلسلة امتدت منذ الموسم الماضي وذلك على ملاعب "بالايدوس، أنفيلد، إيبورا، ألسادارا، سيجنال إيدونا بارك".
الكشف عن حجم إصابة جوردي ألبا
كشفت تقارير صحفية إسبانية حجم الإصابة التي تعرض لها جوردي ألبا ظهير أيسر فريق برشلونة خلال مواجهة فريقه أمس أمام بوروسيا دورتموند الألماني.
وكان ألبا قد اضطر لمغادرة ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل دورتموند بعدما تعرض للإصابة، ولم يتمكن من استكمال اللقاء.
وقالت صحيفة "أس" الإسبانية بإن إصابة ألبا خفيفة ولن يغيب طويلًا عن الفريق الكتالوني.
وأضافت الصحيفة أن ألبا من المتوقع أن يغيب عن برشلونة مدة من 10 ألى 15 يومًا ولن تزيد عن ذلك، وفي انتظار البيان الرسمي من برشلونة عن الإصابة.
وتعادل برشلونة أمس أمام مضيفه بوروسيا دروتموند بدون أهداف في المباراة التي جرت ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويدين برشلونة بهذا التعادل لحارس مرماه تير شتيجن والذي تصدى لركلة جزاء من ماركو رويس في الشوط الثاني.