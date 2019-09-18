رياضة | بعد التعادل مع دورتموند.. 6 مباريات تكتب عقدة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعادل مع دورتموند.. 6 مباريات تكتب عقدة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل فريق برشلونة في تحقيق الفوز أمس أمام بوروسيا دورتموند في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الفريق الكتالوني رقمًا سلبيا لم يحققه منذ 18 عامًا بعدما فشل في تحقيق الفوز في المباراة السادسة على التوالي خارج الديار.

ولم يتمكن برشلونة من تحقيق الفوز في سلسلة امتدت منذ الموسم الماضي وذلك على ملاعب "بالايدوس، أنفيلد، إيبورا، ألسادارا، سيجنال إيدونا بارك".

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