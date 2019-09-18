رياضة | موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس 18 / 9 / 2019 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس 18 / 9 / 2019 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء في ثاني أيام إنطلاق أعرق المسابقات الأوروبية دوري أبطال أوروبا مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو لحساب لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المواجهة المرتقبة بالإضافة إلى موعدها والقنوات التي ستتولى نقلها على الهواء مباشرةً وكذلك طاقم التحكيم والمعلقين المسؤولين عن نقلها بصوتهم.

سيميوني يكيل المديح لرونالدو قبل موقعة اليوفي

وقبل المباراة وصف الارجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد أن كريستيانو رونالدو نجم اليوفي يعتبر " وحش " من وحوش تسجيل الأهداف وقادر على صنع الفارق في أي وقت من المباراة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة نقلاً عن صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن اللاعب حقق الكثير من الأرقام القياسية التي لا يمكن لأحد أن يقوم بتصديقها وليس من السهل أن يتم السيطرة عليه ومراقبته وفرض أسلوب لعب دفاعي عليه.

وأتم " الدون يمتاز بألعاب الهواء بالإضافة إلى القوة الكبيرة التي يمتلكها في التصويب على المرمى من خارج منطقة الجزاء والتحركات التي يقوم بها في ظهر المدافعين تكون مزعجة للغاية وعانينا من وجوده العام الماضي وسبب لنا الكثير من المتاعب.

وإستطرد " اليوفي يبقى اليوفي دائماً أيا كانت الإدارة الفنية الموجودة خارج الخطوط فهو يعتبر واحد من أفضل المنافسين الموجودين في القارة الأوروبية ودائماً وطوال تاريخ البيانكونيري يعتمد على الأسماء المميزة على الرغم من أنهم خرجوا الموسم الماضي من البطولة لكنهم يملكون فريق قوي للغاية.

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وأردف " الاتلتي سيلعب اليوم مباراة قوية للغاية ضد يوفنتوس وسنؤدي بشكل جيد للغاية لكن يجب على اللاعبين أن يقتنعوا تمام الإقتناع ويثقوا في قدرتهم على تحقيق الفوز وهو المفتاح الذي سيمكنهم من إخراج أفضل ما لديهم.

وعن فرص فريقه في تحقيق اللقب قال الأرجنتيني سيميوني أنه يفكر في كل مباراة خطوة بخطوة وكلاً على حدة ونسعى جميعاً إلى تحقيق الفوز في جميع المباريات إذا حالفنا الحظ فلم لا أن نتمكن من الفوز بالبطولة في النهاية خاصةً وأننا وصلنا للنهائي في مناسبتين ؟

وأنهى أنه يوجد أكثر من فريق مرشح للحصول على اللقب لكن الأهم دائماً أن يكون فريقك ممتع ويقدم أفضل ما لديه في الملعب والدليل على ذلك متابعة الجميع لأياكس الموسم الماضي حيث وصل للدور نصف النهائي على الرغم من أنه لم يكن يوماً من الأيام مرشح لكنه إمتلك الطموح وسبب الكثير من المشاكل للخصوم.

توقيت متابعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس على الهواء مباشرةً

تنطلق المباراة التي تقام بين الفريقين على أرضية ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.