رياضة | فيديو مثير لتنكر كريستيانو رونالدو قبل لقاء أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو مثير لتنكر كريستيانو رونالدو قبل لقاء أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقام عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من نشر فيديو مثير لرونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث قام بابهار الجميع بمهارته وسط تنكره في شخصية أخرى من خلال ملابسه، ليلتف الجميع حوله ويقومون باللعب والتقاط الصور معه.
وعندما قاموا بأخذ التوقيعات منه وتعرفوا على هويته الحقيقة قام بالجري نحو سيارته سريعًا، ولكنهم ظلوا يطاردوه لالتقاط مزيد من الصور معاه ومعانقته، قبل أن يدخل رونالدو السيارة ويرحل.
موعد مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس
وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ضد نظيره يوفنتوس الإيطالي، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش، ضمن إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تجمع بينهما في العاصمة الإسبانية مدريد.
ويتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز الأول لفريقه، في مستهل مشواره بالبطولة الأوروبية، في ظل رغبته تحقيق اللقب القاري مع السيدة العجوز، وهو السبب الرئيسي لانتقاله إلى النادي الإيطالي قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني.
ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على أبناء السيدة العجوز في ظل صعوبة المواجهة أمام العنيد أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.
ويأمل رونالدو في مواصلة تحقيق أرقامه القياسية، بعدما تمكن من تحطيم رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً في نسخة واحدة، بمرتين بعدما حقق 15 هدفًا، قبل أن يواصل تألقه في نسختين أخرتين برصيد 16 هدفًا و17 هدفًا، ليغرد في القائمة منفردًا، ويبدو أنه ما زال متعطشًا لتحقيق المزيد من الألقاب الفردية، كما أنه ساهم في تحقيق الفوز بلقب الشامبيونزليج 3 مرات متتالية، يتطلع لتحقيق أول نسخها في الموسم الحالي لصالح اليوفي، ولكنه سيواجه صعوبة بالغة في هز شباك أوبلاك حارس الروخيبلانكوس في مباراة اليوم في ظل الدفاع القوي المعروف عن كتيبة الأرجنتيني سيميوني.