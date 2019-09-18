رياضة | فيديو مثير لتنكر كريستيانو رونالدو قبل لقاء أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو مثير لتنكر كريستيانو رونالدو قبل لقاء أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي إعجاب عدد كثير من متابعيه، قبل موقعة أتلتيكو مدريد الإسباني المنتظرة مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019.

وقام عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من نشر فيديو مثير لرونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث قام بابهار الجميع بمهارته وسط تنكره في شخصية أخرى من خلال ملابسه، ليلتف الجميع حوله ويقومون باللعب والتقاط الصور معه.

وعندما قاموا بأخذ التوقيعات منه وتعرفوا على هويته الحقيقة قام بالجري نحو سيارته سريعًا، ولكنهم ظلوا يطاردوه لالتقاط مزيد من الصور معاه ومعانقته، قبل أن يدخل رونالدو السيارة ويرحل.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

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