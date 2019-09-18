رياضة | الكشف عن مدة غياب جوردي ألبا مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب جوردي ألبا مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية حجم الإصابة التي تعرض لها جوردي ألبا ظهير أيسر فريق برشلونة خلال مواجهة فريقه أمس أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان ألبا قد اضطر لمغادرة ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل دورتموند بعدما تعرض للإصابة، ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية بإن إصابة ألبا خفيفة ولن يغيب طويلًا عن الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة بأن ألبا من المتوقع أن يغيب عن برشلونة مدة من 10 ألى 15 يومًا ولن تزيد عن ذلك، وفي انتظار البيان الرسمي من برشلونة عن الإصابة.

وتعادل برشلونة أمس أمام مضيفه بوروسيا دروتموند بدون أهداف في المباراة التي جرت ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدين برشلونة بهذا التعادل لحارس مرماه تير شتيجن والذي تصدى لركلة جزاء من ماركو رويس في الشوط الثاني.

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فالفيردي يعلق على تعادل برشلونة أمام دورتموند

علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تعادل فريقه مساء اليوم أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :" لقد عانينا كثيراً أمام دورتموند وقاموا بعممل الكثير من الفرص الخطيرة ، ولم يكون لدينا الكثير من الفرص، إنهم فريق قوي على أرضهم".

وأضاف :" لاعبو دورتموند قاموا بتعقيد المباراة علينا ولكن من حُسن الحظ كان تير شتيغين موجود".

وأشار :" يحتاج اللاعبين في خط الهجوم للعب سوياً أكثر للتعرف على بعضهم والانسجام أكثر ، اليوم كانت الخطوة الأولى".

وعن عودة ميسي للمشاركة مجددًا في المباريات بعد التعافي من الإصابة قال :" لاعب لم يلعب من الموسم السابق ، ودخل ولعب في مباراة بـ وتيرة مرتفعة جداً وهو غير مستعد ، لقد لعب اول 30 دقيقة له هذا الموسم ، وأيضاً سواريز كانت المباراة الاولى الكاملة له هذا الموسم".

وأثنى فالفيردي على تير شتيجن حارس الفريق الكتالوني قائلًا :" لدينا حارس مرمى عظيم، قام بعمل رائع في مباراة اليوم".

