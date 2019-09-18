رياضة | ريال مدريد وباريس سان جيرمان في حرب تكسير عظام بدون "تروس"

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يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا التي تضم بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي.

ويغيب عن ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان كتيبة من النجوم مثل سيرجيو راموس وناتشو للإيقاف ولوكا مودريتش ومارسيلو وفالفيردي وأسينسيو وإيسكو وإبراهيم دياز وماريانو دياز للإصابة بينما يعتمد زين الدين زيدان المدير الفني على إدين هازارد وكريم بنزيما وجاريث بيل لأول مرة معًا في خط الهجوم مع باقي القائمة كورتوا وداني كارفخال وميليتاو ورافاييل فاران وفيرلاند ميندي وتوني كروس وكاسيميرو وجيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وفينسيوس جونيور.

أما باريس سان جيرمان فيغيب عنه نيمار للإيقاف ومبابي وكافاني ودراكسلر للإصابة على الرغم من مشاركة نيمار لأول مرة هذا الموسم السبت الماضى ضد ستراسبورج وتسجيل هدف الفوز لذلك تبدو فرصة ماورو إيكاريد الوافد الجديد سانحة للمشاركة بشكل أساسي

وتمثل مباراة اليوم بمثابة الثأر لباريس سان جيرمان لأنه المواجهة القارية الأخيرة بين الطرفين تعود إلى الموسم 2017-2018 عندما أطاح ريال مدريد بالفريق الفرنسي من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويبدو توماس توخيل مدرب سان جيرمان أمام السؤال الأصعب: هل بإمكان الفريق بلوغ الدور نصف النهائي لدوري الأبطال على الأقل هذا الموسم؟ فمنذ العام 2012، لم يتمكن نادي العاصمة الفرنسية منذ تخطي ربع النهائي، علماً أنه فشل في المواسم الثلاثة الماضية في تخطي ثمن النهائي حتى.

ويعد اللقاء أمام ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13 آخرها ثلاثة على التوالي من 2016 حتى 2018) المواجهة الأصعب لسان جيرمان في مجموعة تضم

وواجه توخيل الموسم الماضي أزمة في حراسة المرمى فهو لم يكن قادرا على حسم قراره بشأن الحارس الرقم واحد بين الخشبات الثلاث بين ألفونس أريولا والمخضرم الإيطالي جيانلويجي بوفون لكن هذا الصيف شهد المضي نحو حسم هذه المسألة: بوفون عاد الى ناديه السابق جوفنتوس الإيطالي، وأريولا أعير الى ريال مدريد في مقابل انتقال حارس الأخير الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس، حيث خاض مباراته الأولى أمام ستراسبورج وتألق في الدفاع عن مرماه.