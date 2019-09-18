شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أياكس يشيد بأداء حارس مرمى الفريق أمام ليل بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

اعترف المدرب إيريك تن هاج المديرالفني لفريق أياكس الهولندي لكرة القدم بأن أندري أونانا حارس مرمى

الفريق لعب دورا بارزا في الفوز الكبير على ليل الفرنسي 3 / صفر في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح تن هاج أم أونانا أنقذ الفريق من عدة فرص خطيرة في مواجهة فريق قوي خاصة وأن أياكس وضع نفسه في مواقف صعبة خلال بعض هجمات ليل.

وقال تن هاج : "كانت مباراة جيدة وليلة رائعة لجماهير أياكس. ارتكبنا

بعض الأخطاء التي كان من الممكن أن تكلفنا اهتزاز شباكنا لكن أونانا كان

حاضرا بقوة".

وفاز أونانا بلقب أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بالفوز الكبيرلأياكس وتصدره المجموعة الثامنة بفارق الأهداف فقط أمام بلنسية الإسباني.

الذي تغلب على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 1 / صفر في مباراة أخرى أمس.

وأعرب تن هاج عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه في مباراة الأمس مشيرا

إلى ضرورة معالجة بعض السلبيات خلال المباريات المقبلة.

مدرب أياكس لا يشعر بالرضا رغم البداية الأوروبية القوية ربما يكون أياكس أمستردام بدأ بشكل مثالي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز 3-صفر على ليل يوم

الثلاثاء، لكن مدربه إيريك تن هاج لم يكن راضيا بشكل تام عن بعضالجوانب.

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وقال تن هاج إنه كان بوسع أياكس الظهور بشكل أفضل إذا التزم اللاعبون بتعليمات ما قبل مواجهة الفريق الفرنسي في أمستردام.

وقال تن هاج للصحفيين "كان يمكن أن نظهر بشكل أكثر تنظيما لعب ليل بأسلوب هجومي جدا ومنحنا مساحات كبيرة لشن هجمات مرتدة.

"هنا تكون في حاجة للتحرك بسرعة نحو مرمى المنافس لكننا تحركنا بسرعة مبالغ فيها في بعض الأحيان.

"تحدثنا قبل المباراة عن إمكانية الحاجة لإبطاء الهجمة بعض الشيء حتى لا نفقد الاستحواذ على الكرة مجددا.

"هذا حدث تقريبا لنا في آخر دقيقة بالشوط الأول وكان يمكن أن يفسد تقدمنا".

ويبدو أن الشعور بعدم الرضا انتقل أيضا إلى اللاعبين إذ قال حكيم زياش لاعب الوسط إن بعض الشبان بالغوا في الاستعراض.

وقال زياش في إشارة إلى بعض التمريرات الفنية التي لم تصل

بالشكل المطلوب "لقد فعلنا المطلوب لكن في بعض الأحيان كنا نفعله

بشكل مبالغ فيه وكان هناك الكثير من الاستعراض" لكن تن هاج وصف النتيجة النهائية بأنها "رائعة".

وقال مدرب أياكس "تابعت الكثير من الأشياء الجيدة في الجانب الهجومي. الهدف الثاني من إيدسون ألفاريز على سبيل المثال تم إعداده بشكل رائع".

وسجل اللاعب المكسيكي الهدف الثاني في وقت مبكر من الشوط الثاني بينما جاء الهدف الأول بواسطة كوينسي بروميس في الدقيقة 18.

واختتم نيكولاس تاليافيكو الثلاثية.

وسيلعب أياكس في الجولة المقبلة في الثاني من أكتوبر في ضيافة بلنسية الذي استهل مشواره بالفوز خارج أرضه 1-صفرعلى تشيلسي يوم الثلاثاء.ش