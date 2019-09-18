شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد: انطلاق دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

يبدأ الفريق الملكي اليوم بداية النزال الحقيقي علي ملعب حديقة الأمراء في باريس بمشاركته رقم 50 في كأس ابطال أوروبا مصراُ على تحقيق لقبه الـ5 في المواسم الـ7 الأخيرة.

يعود دوري أبطال أوروبا، ويعتلو نشيد المنافسة القارية الأغلى والاقوي في العالم علي ملعب حديقة الأمراء حيث يخوض ريال مدريد مباراته الأولى. سيواجه البلانكوس القوي فريق باريس سان جيرمان الباريسي في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في تمام الـ9 مساءً، التي تضم أيضاً بروج وغلطة سراي. يصل ريال مدريد إلى اللقاء بعدما حافظ على سجله نظيفا من الهزائم في المباريات الأربع الأولى هذا الموسم من عمرالبطولة .

ستكون هذه الخطوة الأولى على الطريق إلى بداية النهائي الذي سيقام في 30 مايو 2020 على ملعب أتاتورك في تركيا. يتطلع فريق ريال مدريد إلى إعطاء استمرارية لسلسة انتصاراته متتالية في مبارياته الافتتاحية في المواسم ال12 الأخيرة تسعة في بيته وثلاثة خارج البيت. ستكون هذه أيضاً النسخة الـ50 التي يشارك فيها البلانكوس في بطولة كأس أوروبا والـ24 في دوري الأبطال.

كمان حقق ريال مدريد الفوز في مبارياته الافتتاحية في المواسم الـ12 الأخيرة في البطولة القارية الأغلى في العالم .

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واعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: " نواجه فريقاً قوياً يلعب دائماً على مستوى كبيرجداً". لن يتمكن المدرب الفرنسي من الاستعانة بخدمات اللاعب سيرخيو راموس وناتشو بسبب الإيقاف، ومارسيلو ومودريتش وفالفيردي وإيسكو وأسينسيو بسبب الاصابة اللاحقه لهم من ناحية أخرى يستعيد جاريث بيل، الذي غاب عن الفوز في الليجا ضد ليفانتي بسبب الايفاق.

الفريق الباريسي مازال مسيطر علي الدوري الفرنسي

من جانبه، في الواقع، فاز في الدوري الفرنسي في المواسم السبعة الأخيرة كما فاز سبع مرات على متتالية ببطولة كأس السوبر الفرنسي. وقد عوض الفريق الباريسي رحيل كلاً من بوفون وألفيس ورابيوت، من بين آخرين، بضم لاعبين من طراز إيكاردي، بابلو سارابيا، أندير هيريرا، سيرخيو ريكو واللاعب المدريدي السابق نافاس. لن يلعب راقص السامبا نيمار بسبب الإيقاف الموجهة له .

بدأ سان جيرمان المسابقة الرسمية بحصد لقب جديد وضمه لرصيده بعد فوزه على رين في كأس السوبر الفرنسي. وفي الليجا، سقط ضد رين على وجه التجديد في الجولة الثانية، لكنه حقق الفوز في المباريات الأربع الأخرى التي خاضها. يعد اللاعب المدريديستا السابق دي ماريا، الذي قد يخوض اليوم مباراته رقم 100 رقماً قياسياً له في المسابقة الأوروبية، والمهاجم تشوبو موتينج، أفضل هدافي الفريق الفرنسي برصيد 3 أهداف والسعي لزيادة هذا الرقم .